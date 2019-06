Huawei-ansatte har samarbeidet med Kinas forsvar

Ifølge Bloomberg News, som har gjennomgått en database med tusenvis av forskningsartikler, virker det som om Huawei har hatt tettere bånd til det kinesiske forsvaret enn det selskapet har innrømmet. Dette avviser imidlertid telegiganten.

– Huawei er ikke kjent med at ansatte på egen hånd har publisert forskningspapirer. Huawei har ikke noe løpende forsknings- eller utviklingssamarbeid med det kinesiske forsvarets institusjoner, opplyser telegigantens talsmann Glenn Schloss.

– Huawei utvikler og produserer kun kommunikasjonsprodukter i tråd med internasjonal sivil standard og skreddersyr ikke produkter for militær bruk, sier han.

Få tilfeller

Huawei har rundt 180.000 ansatte. Bloomberg News har gjennomgått en database med tusenvis av forskningsartikler og studier tilbake til 2006, og har funnet at bare ti av disse på ett eller annet vis kunne knyttes til prosjekter der militært personell var involvert. Andre prosjekter kan imidlertid være hemmeligstemplet.

Mens noen av prosjektene dreide seg om utvikling av kunstig intelligens, analyse av satellittfoto og radiokommunikasjon, framstår andre som mindre kontroversielle.

I ett av prosjektene fra 2013 samarbeidet Zhou Jian i Huawei med et sykehus drevet av det kinesiske forsvaret for å gjøre legene der bedre i stand til å måle hjerterytmen på pasientene.

Vanlig samarbeid

Professor Wong Kam Fai ved Chinese University i Hongkong mener slikt samarbeid mellom teknologiselskap og forsvaret er utbredt verden over, ikke bare i Kina.

– Det samme er vanlig i USA der forsvaret bidrar med stipend til forskere. Det er mange måter å finansiere forskning på, deriblant fra forsvaret, sier han.

Kinesisk etterretning

President Donald Trumps administrasjon anklager Huawei for å ha et tett samarbeid med det kinesiske forsvaret og etterretningstjenesten og har erklært selskapets produkter for uønsket i USA.

Amerikanske myndigheter nekter også Huawei tilgang til amerikanskproduserte komponenter og anklager selskapet for å stjele handelshemmeligheter.

Huawei avviser de amerikanske anklagene, men også i andre land er skepsisen til det kinesiske selskapet stor. Huawei er ledende i utbygging av 5G-nett, men enkelte mener at dette åpner døra for spionasje fra kinesisk etterretning.

Patentrettigheter

Denne uka fremmet den republikanske senatoren Marco Rubio også et lovforslag om å frata Huawei patentrettighetene i USA, etter at selskapet krevde 1 milliard dollar fra amerikanske Verizon for bruk av selskapets patenter.

– Dersom et slikt lovforslag går gjennom, vil det få katastrofale følger for global innovasjon, advarer sjefen for juridisk avdeling i Huawei, Song Liping.