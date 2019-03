Huawei åpner sikkerhetslab i Brussel

Huawei har allerede et stort antall ansatte i EU-hovedstaden som jobber opp mot politikere og for å tilbakevise anklager fra USA om at utstyret de leverer kan utgjøre en fare for nasjonal sikkerhet.

Tirsdag åpnet representanter for selskapet Huawei European Cybersecurity Center i Brussel, hvor bedriftskunder kan komme for å studere kildekoden som ligger bak nettverksutstyret til Huawei. Kundene kan også teste Huaweis utstyr.

Laboratoriet gir Huawei en ny arena som kan brukes i arbeidet med å overbevise EUs folkevalgte om selskapet ikke utgjør noen risiko. Fra før av finnes det et lignende laboratorium i Bonn i Tyskland.

Åpningen kommer midt i en opphetet konflikt mellom USA og Kina om Huaweis troverdighet, omtrent samtidig med at selskapet kjemper om store kontrakter innenfor 5G-nettverk.

USA har drevet lobbyvirksomhet overfor allierte land og selskaper og advart om mulig spionasje fra Kina gjennom 5G-utstyret.

I et intervju med nyhetsbyrået AP i forrige uke hevdet en rekke sikkerhetseksperter at amerikanske myndigheter overdriver trusselen den kinesiske telegiganten utgjør for det kommende 5G-nettet.