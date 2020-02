Huawei bygger fabrikk i Frankrike

Prislappen på fabrikken er estimert til å bli en investering på over 200 millioner euro, altså over to milliarder norske kroner. I en pressemelding skriver Huawei at fabrikken vil bli konstruert med noe av verdens mest avanserte produksjonsutstyr.

Valget av Frankrike som sted for fabrikken begrunnes med at landet har en moden industriell infrastruktur og en høyt utdannet arbeidsstyrke. Geografisk sett er posisjonen ideell for Huawei, mener selskapet.

En invitt til Europa?

I pressemeldingen skriver Huawei ingen ting om at flere europeiske land har innført restriksjoner på bruk av selskapets utstyr i mobilnettene, dels etter press fra USAs regjering, men også av andre årsaker.

I det utpekte vertslandet, Frankrike, sørger uskrevne regler over tid for at det ikke er «lov» til å benytte utstyr fra Huawei i hovedstaden Paris og heller ikke i kjernenettet. I tillegg må minst 50 prosent av mobilnettet bygges av utstyr fra en annen leverandør enn Huawei.

Flere andre europeiske land har innført liknende restriksjoner på bruk av kinesisk utstyr i mobilnettene. Det er selvsagt god grunn til å anta at plasseringen av fabrikken midt i hjertet av Europa er et forsøk på å påvirke holdningen til produsentens utstyr i europeiske stater. Om det vil virke, gjenstår å se.

– Fabrikken vil også ha et demosenter, der basestasjoner for mobilnettet, programvare og testprosesser vil bli vist fram. Senteret vil være åpent for operatører, regjeringer og relaterte myndigheter. Dette skal vise Huaweis positive holdning til Europas ønske om digital uavhengighet, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Med fabrikken viser Huawei at vi er i stand til å dekke alle steg i verdikjeden og bidra til framgang for lokal industri. I denne kjeden finner vi forskning og utvikling, salg, innkjøp, produksjon, logistikk, tjenester og talentutvikling, skriver Huawei.

Ti milliarder kroner årlig

Selskapet peker også på at fabrikken vil være en av de første gangene de tar i bruk sine avanserte produksjonsteknologier i Europa. Det mener de vil bidra til å styrke den tekniske konkurransedyktigheten til europeisk industri og forbedre leveransedyktigheten.

Huawei har regnet seg fram til at prosjektet vil generere én milliard euro, ti milliarder kroner, i produkter årlig og direkte skape 500 arbeidsplasser.

– Huawei har vært i Europa i 20 år og har 12.000 ansatte. Vi har direkte eller indirekte skapt omtrent 170.000 arbeidsplasser i Europa, og forplikter oss til å jobbe "i Europa for Europa", og forblir åpne og samarbeidsvillige, skriver selskapet i pressemeldingen.

Tidligere i februar sa Huaweis toppleder i Europa, Abraham Liu, at selskapet hadde bestemt seg for å etablere produksjonsbaser i Europa.

Den uttalelsen kom kun dager etter at EU-kommisjonen ba sine medlemsland vurdere risikoen knyttet til 5G-leverandører. Huawei ble ikke utestengt fra det framtidige nettet.