Huawei lanserer «super-PC»

BARCELONA (DIGI.NO): Som vanlig dukket Huaweis sjef for forbrukerprodukter opp på scenen under Mobile World Congress og fortalte om fremgangen både på mobiler og på PC-er. Denne gangen vil ikke selskapet lansere sin nye mobil-toppmodell. Den kommer om en måned i Paris. Her på mobilkongressen er det PC-en de lanserer, etter en lang tale om hvor mye folk trenger mer ytelse, bedre design, større og bedre skjermer og en mer naturlig interaksjon med sin bærbare PC.

Yu har for vane å fremheve hvor mye bedre de er i forhold til konkurrentene og han skuffet ikke. Her fikk de sine pass påskrevet hele gjengen som de vil sammenlikne seg med.

Skjerm det neste: Det er to ting som slår en med den nye bærbare PC-en. Den har en enorm skjerm med ørliten ramme, og trackpaden er også enorm.

Dette er en helt ny æra innen notebooks, erklærte han. Det får stå for hans regning, men nye MateBook X Pro ser vitterlig innovativ ut. Den nye bærbare PC-en har en 13,9-tommer skjerm. Det er det mange andre som har, men ingen har klart å utnytte så mye av skjermlokket til aktiv skjerm. Denne har hele 91 prosent dekket av skjermareal.

Da har de et åpenlyst problem. Hvor skal kameraet være? Ikke minst når de sier at dette er PC-en som fremfor noen skal være en videokonferanseterminal. Jo da. Det har de kontroll på. Kameraet popper opp med en funksjonstast når det trengs.

Oppløsningen er på 3000 ganger 2000 og med 100 prosent sRGB og en lysstyrke på 450 Nits oppløsning. Toppet med en berøringsfølsom skjerm.

Vi fikk en titt på den etter introduksjonen – og skjermflaten, oppløsningen og lysstyrken er imponerende. I hvert fall ved første øyekast. Det virker som Huawei har hentet masse fra mobilene når de nå satser mer på PC-er.

Solid

Dette er som alle andre toppmodeller en PC utført i solid aluminium med en vekt på 1,33 kg. Og den er tynn. 4,9 mm på det tynneste, som Yu selvfølgelig sammenlikner med MacBook Pro som er 7,9 mm. Med 14,6 mm er den også 3 mm tynnere enn Macen på sitt tykkeste.

MateBook Pro kommer selvfølgelig med Intels nye 8. generasjon prosessor. For å kjøle prosessoren når den belastes hardt er maskinen utstyrt med noe Huawei kaller et haifinne-kjølesystem. Fancy navn, men det skal være 20 prosent mer effektivt enn i tidligere modeller.

Aggressiv: Richard Yu går ikke av veien for å sammenlikne sine nye modeller med konkurrentene.

Et 57,4 Wh batteri skal sørge for 12 timer videoavspilling og 14 timer jobbing. Slike tall har en tendens til å være målt under ekstremt gunstige forhold, men at den går lenge på batteri er nok sikkert.

Grafikk

De fleste slike PCer bruker grafikkprosesseringen som er tilgjengelig i Intels PC. Den er blitt bedre for hver generasjon og får nok et hopp med generasjon 8. For å utklasse konkurrentene hos de som bruker PC-en til grafikkintensive oppgaver som bilderedigering og spill kommer denne med en grafikkprosessor fra Nvidia. Den sørger for 400 prosent mer grafikkytelse enn den innebygde grafikken i Intel-prosessoren.

Låter bra

MateBook X Pro har fått fire høyttalere som sørger for lyden. I samarbeid med Dolby er PC-en blitt sertifisert for Atmos-lydsystemet. Vi fikk en rask lyttetest og kan skrive under på at dette kvalifiserer som skikkelig omgivelseslyd.

Sikkerhet

For å gjenkjenne brukeren kan kameraet brukes til irisgjenkjenning. Det er også en fingeravtrykksensor i startknappen og eller man kan taste inn et passord. Ønsker man det kan det brukes tofaktor-identifikasjon, for her er det nok av teknologi å velge i. Ypperlig for de med høye sikkerhetskrav eller de paranoide.

Den skal starte raskt også. Huawei oppgir 1,9 sekunder fra hvile, 6,6 sekunder fra dvale og et par til fra avtilstand.

Tastaturet tåler vannsøl. Det er et stort pluss som den ikke er alene om. Den er derimot alene om å ha en så stor trackpad i 14-tommerklassen.

Porter

Når PC-er blir så tynne er det alltid et problem å få plass til porter. Denne har USB-C, hvorav én port kan brukes til lading. Den har også en vanlig USB-port som gjør det enkelt å koble til minnepinner og annet utstyr. Vi skulle gjerne sett at det var et SD-kortspor også, men den gang ei. Via USB er det Thunderbolt 3-støtte som kan drive eksterne skjermer på opptil 4K-oppløsning.

Det finnes også en 3,5 mm analog lydport. Laderen som følger med er en liten sak som likevel kan piffe opp batteriet til 6 timers brukstid i løpet av en halvtime

Fire innebygde mikrofoner skal gjøre PC-en til den perfekte klient for videokonferanser.

Trenger markedsandel

De trenger nok en skikkelig ostebit som MateBook X Pro for å lokke kjøperne. Huawei er ikke kjent for PC-er i markedet, men det var de ikke for telefoner for noen år siden. Og nå er det bare Samsung og Apple som ligger foran. Vi regner med at dette er den første av flere modeller som kommer fra denne kanten.

Nettbrett

Det er ikke så mye fart i markedet for nettbrett, men Huawei har tenkt å spise mer av det som er der. Derfor kommer de nå med to nye modeller kalt MediaPad M5. En på 10,8 tommer og en på 8,4 tommer.

Huawei MediaPad M5. Foto: Huawei

I motsetning til Apple og Samsung har Huawei holdt seg til 16:9-formatet. Det er i vår mening lurt for det gjør dem til bedre videoavspilling og bedre til å lese magasiner og aviser der høydeformatet passer mye bedre.

Begge ser ut til å ha arvet mye av spesifikasjonene til topp mobiltelefoner og faktisk enda mer. Ikke minst på lydsiden. Begge har fire innebygde høyttalere og støtte for 24-bits lyd, og alt er tunet av Harman Kardon. Huawei omtaler den som minilydplanker. Vi fikk en prøve på lyden fra den største og kan i hvert fall si at det er den beste vi har hørt i et nettbrett.

Begge utgavene har en lyssterk skjerm på 2569 ganger 1600 oppløsning. Selve nettbrettene er utført i hel aluminium som burde gjøre de svært solide. Modellen med SIM-kort har støtte for Cat 6 LTE som gjør at den kan laste ned med 300 Gbit/s. Ikke helt toppmobil der altså, men raskt nok.

Begge har 4 GB RAM og fås med 32, 64 GB eller 128 GB lagringsminne. Kameraet foran er på 8 MP og det bak på 13 MP.

De kommer selvfølgelig med siste versjon av Android.

Både 4G og 5G: Denne ruteren er forberedt på fremtiden. Den tar båndene under 6 GHz både på 4 og 5G.

PC-erstatter

Svært mange bruker iPad som en PC-erstatter. Det vil Huawei også at folk gjør, og tastaturet deres – som også er et lokk – gjør den største utgaven om til en kapabel mini-PC, med de begrensninger som ligger i Android mot Windows.

Her kommer også en egen penn med 4096 trinn i trykkfølsomhet.

5G-brikke: Med denne modembrikken som fundament skal Huawei lansere en masse nye 5G produkter.

Endelig 5G i hardware

I mange år har vi hørt om 5G. Huawei har jobbet intenst for å ta ledelsen og her lanserte de faktisk de første produktene. Alle bygget rundt en modembrikke som støtter både 4G og 5G i båndene under 6 GHz. Nå kan vi altså vente oss modemer som er forberedt på fremtiden, selv om det nok skal noen programvareoppgraderinger til før dette har satt seg. Mange vil nok si at dette er en liten merkedag på veien mot neste generasjon mobilnett.