Huawei lanserte ny flaggskipmodell

Mobilprodusenten Huawei står bak merkevaren Honor – som skal være Huaweis «mye for pengene»-merke. Nettstedet Tek.no mener mobiltelefonen Honor 8 var fjorårets beste budsjettmodell.

Nå har Huawei lansert et nytt Honor-flaggskip i Norden, Honor 9. Telefonen blir riktignok ikke veldig billig, med en veiledende pris på 4990 kroner inkl. mva. Dermed snakker vi om et prisnivå på linje med Samsung Galaxy S7.

Honor 9 har noenlunde samme spesifikasjoner som Honor 8 Pro, men kommer med en 5,15-tommers skjerm (mot 5,7 tommer for Honor 8 Pro). Skjermen har en oppløsning på 1080 x 1920 punkter, altså noe dårligere enn Galaxy S7 sine 1440 x 2560 punkter.

Dobbeltkamera

Telefonen har det Huawei kaller en «3D-bakside» i glass, og den kommer med Huaweis egen Kirin 960-prosessor med fire 2,4 GHz ARM Cortex A73-kjerner og fire 1,8 GHz Cortex A53-kjerner. Det er 4 GB RAM, og operativsystemet er Android 7.0 med Huaweis eget EMUI 5.1-grensesnitt på toppen. Lagringsplassen er på 64 GB.

Ifølge en pressemelding fra Huawei skal det være lagt spesielt vekt på lydkvaliteten, og telefonen er utstyrt med et dobbelt kamera bak – ett på 20 megapiksler og ett på 12 megapiksler. Dette er samme løsning som på tidligere modeller, hvor ett kamera fanger gråtonebilder og et annet jobber på mer konvensjonelt vis. Løsningen med to kameraer skal blant annet gi raskere fokus, og gråtoneinformasjonen kan ifølge Tek.no brukes til å fremheve kontraster i bildet.

Honor 9 kommer til Norge i august.