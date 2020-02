Huawei med nye, prisgunstige bærbare i aluminium

USA har lettet på sanksjonene mot Huawei. I det minste på PC-siden. Nå får Microsoft lov å selge Windows til det kinesiske selskapet – og da er det duket for nye bærbare PC-modeller. I første omgang kommer to varianter i midtsjiktet; Matebook D14 og Matebook D15.

Her kan du lese vår test av Huawei Matebook D14 »

I tillegg til å bli en gigant på mobil infrastruktur har selskapet store ambisjoner på mobiler, PC-er og annen elektronikk. Amerikanerne har effektivt stoppet både infrastruktursatsingen og mobilene i deler av vesten, så det øker nok appetitten på PC-er og alt annet de kan selge.

Midten av markedet

Matebook D14 og D15 ser ut som dyre modeller i aluminium, men uten å ha den helt store prislappen. 14-tommeren er den dyreste og koster 7.500 kroner. 15-tommeren er 500 kroner billigere, men også tyngre. Den veier 1,53 kilo og er 16,9 mm tykk, mens minstemann veier inn på 1,38 kilo og er 15,9 mm tykk.

Merprisen på den minste reflekterer også at den har dobbelt så mye lagringsplass; 512 GB PCIe SSD mot 256 PCIe SSD på 15-tommeren.

Begge to har en full HD IPS-skjerm med små rammer på 4,8 mm. I den største utgjør skjermen 87 prosent av arealet inne i lokket. I 14 tommeren er tallet 84 prosent. Det er mindre enn den vesentlig dyrere Matebook X Pro som kan vise til 91 prosent, men det stopper ikke der. Huawei har sagt at målet deres er å la PC-ene inspireres av mobilene og komme opp på et forhold på over 95 prosent. Det blir neppe i de rimelige modellene.

Begge de nye modellene har en matt antirefleksbehandlet skjermoverflate.

Skjult kamera

Kameraet er skjult i en tast. Foto: Kurt Lekanger

For å få plass til webkameraet når det ikke er plass til det i den tynne skjermrammen har Huawei hentet løsningen fra sine proffmodeller. De har rett og slett lagt det i en av funksjonstastene. Trykker du på den dukker kameraet opp. Fordelen er at det er lett å lukke det slik at ingen kan hacke seg inn og se på deg når du jobber. Ulempen er at videosamtaler du deltar i presenterer ansiktet ditt nedenfra og opp. Da gjelder det å ha ren nese, for å si det sånn.

Samarbeid med telefon

Begge de nye PC-ene kommer med Huaweis måte å kommunisere med mobilen. Det er veldig effektivt, men det gjelder bare når man har både telefon og PC fra dem selv. Poenget er selvfølgelig å gjøre som Apple og låse inn kundene med egenskaper som tilfører merverdi. Det er vel og bra, men så lenge Huawei ikke får levere mobiler med Googles apper er man nødt til å ha en «gammel» telefon.

Men har man det, er Huawei Share veldig effektivt. Kontakten mellom telefon og PC startes med NFC ved å holde mobilen inntil PC-en. Deretter kommuniserer de med Bluetooth og WiFi Direct.

Med denne funksjonen kommer mobilskjermen opp som et bilde på skjermen og så kan man trekke bilder og tekst fram og tilbake. Eller skrive tekstmeldinger direkte inn på mobilen med tastaturet på PC-en.

Her kan du lese vår test av Huawei Matebook D14 »