Den kinesiske telekomgiganten Huawei har vært i USAs søkelys de siste årene grunnet bekymringer rundt cybersikkerhet og spionasje.

Tidligere president Donald Trump hindret amerikanske selskaper i å gjøre forretninger med selskapet, og hans etterfølger Joe Biden har innført ytterligere sanksjoner. Det inkluderer forbud mot salg av nytt Huawei-utstyr i USA.

Disse grepene har tvunget selskapet til å finne nye måter å få tak i halvledere og andre deler på.

Grunnlegger Ren Zhengfei sa nylig, ifølge oversettelsen publisert av Shanghai Jiao Tong University, at Huawei de siste tre årene har erstattet mer enn 13.000 komponenter med hjemmelagde innenlandske versjoner, ifølge Reuters.

Under talen uttalte Ren også at selskapet har redesignet mer enn 4000 kretskort for produktene sine.

– For øyeblikket er kretsproduksjonen vår stabil fordi vi har forsyninger av innenlandske komponenter, sa han.