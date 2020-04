Huawei pusser opp topp-PC-en

Da Huawei lanserte sin forretnings-PC MateBook X Pro for et par år siden overrasket den mange med innovasjon og egenskaper. Så har de også karet til seg en plass i PC-markedet, selv om det nok skal mer til før HP, Lenovo og Apple føler frykt.

Solgt godt

Ifølge Huawei har ingen være mer begeistret for MateBook X Pro enn oss her i Norden. Utenom Kina har vi kjøpt MateBook X Pro. De oppgir en markedsandel i mars på 3 prosent her i Norge. Det er ikke mye, men faktisk en økning på 26 prosent siden i fjor. De øker også i forbrukersegmentet. I Norden var søstermodellen MateBook D14 den 7. mest solgte forbrukermodellen i mars.

Ingen problemer

I motsetning til hvordan amerikanernes jakt på selskapet har gjort det svært vanskelig for Huawei å selge de nye telefonene, er det ingen restriksjoner på PC-ene. Både Intel og AMD får lov å selge prosessorer til dem, og Microsoft operativsystemet. Så kan vi jo lure på hvorfor Google ikke får levere sin tjenesteplattform til telefonene.

Tre satsingsområder

Huawei har tre hovedsatsingsområder for PC-ene sine. De skal ha det de kaller ultimat design. En nokså ullen påstand, selv om vi skal innrømme at nye MateBook X Pro ser flott ut. Med unntak av fargen er den akkurat som før. Det er den samme matte helmetallkonstruksjonen med blankfreste kanter.

Satsingsområdene innovativ teknologi og intelligent opplevelse høres også temmelig tåkete ut spør du oss, selv om vi ser en del av begge deler når vi legger godviljen til.

Fantastisk skjerm

Mye aktiv skjerm: Hele 91 prosent av lokket er fylt av skjermen. Foto: Huawei

Skjermen er den samme vi kjenner fra utgående modell og den er det ingen grunn til å røre med. Dette er en av hovedattraksjonene i MateBook X Pro. På samme måte som selskapet var tidlig ute med på telefoner, har de utnyttet hele 91 prosent av arealet i lokket til aktiv skjermflate med et 3:2 aspektforhold. Skjermen har en oppløsning på 3000 ganger 2000 punkter og det er smått nok i den 13,9 tommer store skjermen. Selv om den må se seg slått av andre PC-er som etter hvert har fått 4K oppløsning. Med en lysstyrke på skjermen på 450 nits og et kontrastforhold på 1500:1 er og den er lyssterk nok til å jobbe i sola. Det er mye lurium med Nits, men denne holder hva den lover.

Selvfølgelig snakker vi om en berøringsskjerm som før, men den nye utgaven har støtte for flere fingerbevegelser.

En av årsakene til at MateBook X Pro kan ha så stor prosent av lokket til skjerm er at webkameraet ikke er i skjermrammen, men skjult i en funksjonstast. Det gjør at det kan lukkes og det er bra, men det gir også et bilde nedenfra og opp som ikke er helt ideelt. Du skal ikke ha busemenn i nesen når du skal delta i et videomøte, for å si det sånn.

Tynn og lett

Med et chassis på maks 14,5 mm er MateBook X Pro svært tynn. Den veier inn på 1,33 kg. Men det er blitt plass til to USB-C porter, som også er ladeporter, en USB-A port og en 3,5 mm lydport. For å øke utvalget av porter følger en bærbar MeatDock2 med på kjøpet.

Anorektisk: MateBook X Pro er svært tynn på tross av ganske heftige spesifikasjoner. Foto: Huawei

På innsiden er den store nyheten at prosessoren er oppgradert til 10. generasjon Intel Core, enten i7 eller i5. Men MateBook X Pro har mer å rutte med. Den har også et dedikert grafikkort fra Nvidia; GeForce MX250. Det trår til når man trenger mye grafikkytelse. Normalt brukes den interne grafikken i Intelprosessoren.

Kjølingen er oppgradert, med både bedre passiv kjøling gjennom redesignede kjølekanaler, og aktiv kjøling med vifte som trengs når grafikkprosessoren går hardt.

Lettstartet

Startknappen er ikke ny, men unik for Huawei. Med One Touch To Go, som de kaller funksjonen, mener de at det er en fingeravtrykkssensor i startknappen. Et trykk og den starter og logger deg inn.

Dette skal være PC-en for både kommunikasjon og underholdning, mener Huawei. Den har fire høyttalere, to basser under og to diskanter over som skal sørge for det, godt hjulpet av fire mikrofoner. De skal sørge for at flere i rommet kan være med i videomøter og bidra til støyreduksjon.

Samarbeider med mobilen

En viktig oppgradering av MateBook X Pro er funksjonen de kaller Multi-screen Collaboration. Legg en Huaweitelefon på høyre side foran tastaturet og vips så kommer telefonen opp som en speiling på PC-en. Magien oppstår ved at det er to NFC-spoler som snakker sammen og som aktiverer en kanal mellom de to som både bruker WiFi og Bluetooth. Da kan de kommunisere med 30 MB/s og det er mer enn nok til at det blir flytende.

Denne måten å integrere telefoner i PC-en slik at man kan trekke filer frem og tilbake og kopiere og lime mellom enhetene er faktisk veldig nyttig. Ikke minst på grunn av alle bildene og videoene man tar med telefonen. På denne måten er det også mulig å spille inn en instruksjonsvideo som viser hvordan man gjør noe på mobilen og sende dem. Eller å dele videosamtaler.

Hurtiglading

Laderen er som før på 65 Watt. Den er liten, og kan lade andre ting som mobiler også. Batteriet på 56 Wh er heller ikke nytt, men det skal holde lenger fordi Intelprosessoren er mer strømgjerrig.

PC-ene selger med Windows 10 Pro. Huawei legger ikke med en masse demoprogrammer som mange fjerner uansett.

Mer farger

Grå: Er mørk grann for våvet så finnes MateBook X Pro i grå. Foto: Huawei

Forrige modell av MateBook X Pro kom i ren aluminium. Den nye modellen er blitt mer fargerik og kommer i grå og i mørk grønn farge som er eloksert inn i metallet. Med andre ord, så diskrete farger man kan våge seg til å ha på en forretnings-PC

Koster

Og prisen? Den blir ikke billig. Toppmodellen vil koste 21 000 kroner, men da har den 16 GB RAM, 1 TB lagring og i7 prosessor. Med i5 og 512 MB sparer man 2000 kroner.

Bestilles MateBook X Pro mellom 15 og 31 mai får man med Freebuds 3, en ekstra lader og en skinnveske. Den nye utgaven skal være i butikkene og på nettet fra 1. juni.

En ørliten klage til slutt: WiFi holder deg til 802.11a/b/g/n/ac. Altså mangler den siste /ax for at man skal kunne pryde seg med WiFi 6.