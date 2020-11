Huawei saksøker USA. Mener viktige dokumenter holdes tilbake

I en tid der den amerikanske presidenten varsler søksmål i øst og vest, bokstavelig talt, er det også noen som saksøker ham og hans administrasjon.

Huawei har levert inn søksmål mot flere offentlige institusjonene i USA. Årsaken er at selskapet opplever at de møter en mur av taushet når de krever utlevert dokumentasjon som kan vise at det er politiske hensyn som ligger bak kravet om utlevering av selskapets finansdirektør, Meng Wangzhou.

Meng Wangzhou har sittet i husarrest i Canada siden hun ble arrestert under en mellomlanding i Vancouver 1. desember 2018. Amerikanske myndigheter har krevd henne utlevert for å svare for anklager om at Huawei skal ha brukt datterselskaper for å omgå sanksjonene mot Iran.

Konkret skal Wangzhou ha villedet storbanken HSBC til å fortsette å backe selskapet, til tross for virksomheten i Iran.

Blant de offentlige institusjonene som saksøkes av Kina, er FBI, det amerikanske justisdepartementet og det amerikanske handelsdepartementet.

Kineserne ønsker å få frem at siktelsen og utleveringskravet mot Meng Wangzhou er politisk motivert. Krav om innsyn i dokumenter som eventuelt kunne understøttet dette, har møtt en kald skulder hos amerikanske myndigheter.

Det som gjør saken ekstra spesiell er at Meng Wangzhou i tillegg til å være økonomidirektør i Huawei-konsernet, også er datteren til Huawei-grunnlegger Ren Zhengfei.

Hennes advokater anklager også canadiske myndigheter for å samarbeide med FBI, blant annet fordi grensevakter skal ha avhørt Wangzhou i tre timer uten advokat til stede.

I dag lever Wangzhou i husarrest med fotlenke i Canada. Hun er bevoktet døgnet rundt, og avviser anklagene som er rettet mot henne.