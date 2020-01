Huawei-topp kjemper mot utlevering til USA

Meng, som er Huawei-grunnlegger Ren Zhengfeis datter, ble pågrepet i Canada i desember 2018 på bakgrunn av anklager om bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran. Pågripelsen førte til diplomatisk krise mellom Canada, USA og Kina.

Fakta om Huawei * Kinesisk industriselskap. Produsent av mobiltelefoner og annet telekommunikasjonsutstyr. * Selskapet ble etablert i 1987 av Ren Zhengfei og har sitt hovedkvarter i Shenzhen i Guangdong-provinsen i Kina. * Selskapet er privateid og har over 180.000 ansatte og virksomheter i 170 land, deriblant Norge. * Har levert teknologi til mobiltelefoninett i blant annet Norge, Sverige, Nederland og den amerikanske delstaten California. * I desember 2018 ble grunnleggerens datter, Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou pågrepet i Canada, på bakgrunn av anklager om bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran. Pågripelsen har ført til en diplomatisk krise mellom Canada, USA og Kina. * Huawei har fra flere hold blitt beskyldt for å være en forlenget arm for kinesisk etterretning, noe selskapet selv benekter.

USA mener at Meng løy overfor storbanken HSBC om Huaweis forhold til det Iran-baserte selskapet Skycom, og at HSBC risikerte å bryte amerikanske sanksjoner mot Iran.

– Kort fortalt – det foreligger bevis for at hun bedro HSBC for å få banken til å fortsette å tilby sine tjenester til Huawei, skriver det amerikanske justisdepartementet i rettspapirene til domstolen i Vancouver i Canada.

Departementet vil i rettssaken argumentere med at USAs anklager mot Meng ville ha vært en kriminell handling i Canada hvis det hun anklages for, hadde funnet sted der.

Meng, som det siste året har vært løslatt mot kausjon og som siden har bodd på en av sine to eiendommer i Vancouver i påvente av utleveringsrettssaken, avviser anklagene. Hennes forsvarere mener saken er politisk motivert.

Fem dager er satt av til rettssaken. Men hvis de amerikanske anklagene blir vurdert til å utgjøre en kriminell handling også i Canada, går rettssaken videre til en ny fase senere i år. Enhver anke er ventet å trekke saken ytterligere ut i flere år.

Huaweis grunnlegger mener rettssaken er del av et amerikansk komplott for å knuse Huawei – et selskap USA anser som en sikkerhetsrisiko.