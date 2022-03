Huawei Mediapad Paper er navnet på skrivebrettet den kinesiske produsenten nå lanserer og dermed kaster seg inn i konkurransen med det norske Remarkable. Brettet er noe mindre enn Remarkables, men har like stor skjerm.

Produktivitetsbrett

Operativsystemet skrivebrettet kjører, er HarmonyOS, Huaweis eget operativsystem som har støtte for Android-applikasjoner. Det betyr at Mediapad Paper har en rekke funksjoner utover kun lese- og skrivebretts vanlige funksjonalitet. I reklamemateriellet viser det kinesiske selskapet frem blant annet e-post og kalenderstyring fra skrivebrettet. Det er også lagt inn funksjonalitet som lar brukere raskt flytte dokumenter mellom telefon/PC og skrivebrett, men dette krever at du har en Huawei-telefon eller -datamaskin.

Skrivebrettet har blant annet kalender- og e-post-funksjonalitet. Illustrasjon: Huawei

Skrivebrettet lar deg også ta lydopptak mens du skriver, samt ha en e-bok åpen mens du noterer ved siden av, noe som nok vil være en nyttig funksjon for studenter.

Mye større kapasitet

Brettet har lagringskapasitet på 64 GB og et batteri på 3625 mAh. Til sammenlikning har Remarkable 2,8 GB lagring og et 3000 mAh stort batteri.

Huawei bekrefter at skrivebrettet kommer til Norge, men vet ennå ikke når eller til hvilken pris. Huawei har satt en pris på 499 euro, som tilsvarer rundt 5000 kroner.