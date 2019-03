Huaweis nye flaggskip tar mobilkameraene til et helt nytt nivå

Huawei skulle opprinnelig lansere en toppmodell i P-serien og en mer folkelig modell i Mate-serien årlig. Men det skar seg ganske raskt. Nå er det to toppmodeller i året, der det ser ut som P-en kommer med den nyeste kamerateknologien og Mate-en med den nye generasjonen prosessorer i Kirin-serien som Huawei lanserte under IFA-messen i Berlin sent i august.

Huawei P30 Pro. Foto: Huawei

Det er vel grunn til å tro at dette mønsteret vil gjenta seg og det peser nok konkurrentene noe fryktelig. De har nok med en toppmodell i året. I et fallende smarttelefonmarked gjør det nok vondt å se at den kinesiske utfordreren økte fra 154 millioner til 206 millioner smarttelefoner fra 2017 til 2019, og at hverken P30 eller Mate 30, som den som kommer til høsten sikkert vil hete, ser ut til å knekke vekstkurven.

Huawei har på overraskende kort tid klart å skaffe seg 22 prosent markedsandel i Norge, ifølge fjorårstallene til analyseselskapet GFK.

I Paris i dag gikk Huwaweis toppsjef for forbrukerteknologi på scenen for å trekke siste kreasjon opp av hatten. Den ikke veldig hemmelige P30 og P30 Pro. Og som vanlig sparte han ikke på selvrosen, i tillegg til å sparke mot konkurrentene. Ikke minst rundt fremgangen de har på AI.

Ryktene har gått lenge, men Power klarte faktisk det mesterstykket å legge ut annonsen som skal ut i dag før helga. Da fikk vi vite at P30 Pro med 256 GB lagringsminne og 8 GB RAM i skjønn forening med et 40 MP kamera, ett på 20 MP og ett på 8 MP, i tillegg til et såkalt Time of flight-kamera, som måler avstand og sørger for best mulig bokeh-funksjon, holder seg under ti tusen kroner. Med ti kroner. Det er noen hundrelapper under nye Samsung Galaxy S10, som er blitt en veldig verdig konkurrent. Men for å lokke ekstra gir Huawei Watch bort sin nye smartklokke for de som bestemmer seg raskt. Det er et godt kjøp.

Klarer man seg med 128 GB koster den 8990 kroner. Også den med 8 GB RAM.

P30 blir ytterligere 2000 kroner billigere.

Tre pluss ett kamera bak

Ikke periskop: P30 får også en imponerende kamerarigg, men 5X forstørrelse blier det ikke Foto: Huawei

Nok en gang er det kameraet som imponerer. Både den vanlige utgaven og proutgaven har fått nye teknologi for å ta inn mer lys. Det har de gjort tidligere ved å utstyre telefonene med et rent sort/hvitt kamera, men denne gangen gjør de det ved å bytte ut grønne fargefiltere som det er dobbelt så mange av som av de røde og blå i et konvensjonelt Bayer-filter som ligger oppå pikslene i et fargekamera.

I stedet bruker de gule filtre og en algoritme som beregner grønnverdiene. Resultatet er at man får 40 prosent mer lys inn på sensoren, som er 125 prosent fysisk større enn hos hovedkonkurrentene. Store piksler med andre ord.

Huawei beholder 40 MP kameraet med den svære 1/1,7"-sensoren de har hatt i de siste to toppmodellene, men de har gjort optikken mer lysfølsom. Blenderen er forbedret fra f/1,8 til f/1,6. Det bidrar til ytterligere 25 prosent mer lys. Og selvfølgelig har hovedkameraet også optisk stabilisering.

De to kameraene med optisk stabilisering får hjelp av vesentlig bedre elektronisk stabilisering basert på den kunstige intelligensen og en masse maskinlæring som utnytter NPU-ene i Kirin 980-prosessoren. Det, og de nye mer lyssterke sensorene, skal bidra til å gi telefonene vesentlig bedre mørkeegenskaper både i farge og lysintensitet. Nattmodusen er videreutviklet med det de kaller «longshot exposure», og det betyr nok noe så enkelt som at eksponeringstiden er lenger, noe de kan tillate seg med bedre stabilisering.

Natti, natti

Superduperlyssterk: I den nye 40 MP bildesensoren i P30 Pro gjør Huawei flere grep for å gjøre den enormt lyssterk. Foto: Huawei

Den såkalte SuperSpectrum-sensoren, altså den på 40 MP, skal klare hele 409 600 ASA og det er i hvert fall på papiret bedre enn de aller beste systemkameraene. Hvis det stemmer i nærheten så passer det kanskje å si til Nikon og Canon; «Be afraid, be very afraid».

Så får vi se om dette holder i test da, men at telefonen har unike egenskaper i dårlig lys er det neppe tvil om. Det holder med én lux for å få greie fargebilder. Det ble demonstrert fra scenen, hvor Yu som sedvanlig tok frem prestasjonene til Apple og Samsung. P30 er ikke borte den heller, og oppgis til 204 800 ASA.

Ultravidvinkel

Richard Yu, CEO i Huawei. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Hovedkameraet er sånn passe vidvinklet, men det på 20 MP er det de kaller et ultravidvinkel kamera. Her var det Apple som fikk gjennomgå, mens Samsung S10 ble spart. Det kan tyde på at de ikke helt klarte like mye bredde som den som har 123 graders synsfelt.

Zoom

Som ryktene lenge har spådd har P30 Pro et kamera som forstørrer hele 5X. Hvordan de får til det uten at det stikker ut et lite tårn på baksiden, eller at de krymper sensoren til et knappenålshode, har ryktene fortalt om lenge. Dette er en sensor på 8 MP med optisk stabilisering som sitter 90 grader på telefonen: Den blir belyst via et prisme under glassåpningen på baksiden. Det gjør at man slipper å krympe sensoren, og likevel ha nok distanse mellom sensoren og linsen. Huawei er først med denne trenden, men andre mobilprodusenter har nok også utviklingsprosjekter i denne retningen.

Rene ubåten: P30 Pro er først ute med en vertikalt montert bildesensor som gir mye lenger avstand mellom den og linsen. Det gjør at de kan ha et kamera som forstørrer 5 ganger. Foto: Huawei

I tillegg til å forstørre optisk kan man selvfølgelig også legge på litt digitalzoom. Huawei mener de vil kunne zoome 2X digitalt uten at det er synlig, noe som gir 10X samlet zoom, eller hybridzoom som det også kalles.

De som liker nærfoto kan glede seg over at man kan ta bilder på 2,5 cm hold. Konkurrentene er rundt 6 cm.

Periskop: Slik sitter den såkalte periskoplinsen montert i telefonen Foto: Huawei

De kameraene som sitter i den rimeligere P30-modellen er stort sett ganske like, men 40 MP-kameraet har den «gamle» blenderen på f/1,8 og det har ikke optisk stabilisering. Ultravidvinkelen har 16 og ikke 20 MP, men like stor sensor i areal. 8 MP-kameraet har ikke periskop og klarer seg med den samme 3X-linsen vi kjenner fra tidligere. Da er nok også sensoren litt mindre i areal og muligens litt mindre lysfølsom.

Hårfint

Den samme lange eksponeringsteknikken brukes også sammen med AI for å bevare sine strukturer i portretter slik som hårstrå. Dette er som å få et speilreflekskamera inn i mobilen, loves det. Vi får se, men vi får anta at Huawei ikke skryter for mye. Det vil slå tilbake.

Telefonene skal også representere et nytt nivå i bildedynamikk. Kombinasjonen av AI og maskinlæring skal etter sigende gi HDR+-bilder av en annen verden. Tar man bilder mot veldig sterkt lys finner programvaren ut hvordan de ulike delene av bildet skal eksponeres og detaljene i det som vanligvis gror igjen skal komme til syne.

Bokeh-effekt i video

Huawei imponerer også med nye egenskaper på video. For det første kan man nå filme med Bokeh-funksjon, slik at bakgrunnen kunstig settes ut av fokus. Så populært det har blitt på stillfoto vil det sikkert blir satt pris på i video også. For det andre kan man filme med to kameraer samtidig. Da vil halve videoen være tatt med telekameraet og den andre med normalkameraet. Flerkameraproduksjon i en mobil. Det er ikke verst.

Det minner litt om en ide vi har sett før hos Nokia, men de brukte det til å dele et bilde i to ved å ta et forover og et bakover av den som knipser med selfiekameraet.

Videofunksjonaliteten vil få nytte av både optisk og elektronisk stabilisering og det vil både gjøre filmingen mye mindre skjelven, men også tillate filming under dårligere lysforhold. Det siste vil nok være fint når man skal filme innendørs om kvelden.

Noen vil nok sette pris på at telefonen også kan autoredigere videoer. Et klikk er alt som skal til, så finner den passende musikk, justerer filtereffekter, setter inn saktefilmscener og alt som skal til for å presenteres for verden. Det kan nok bli en blanding av morsomt og horribelt, tenker vi.

Utnytter skjermen til mer

Mate 20 Pro fikk fingeravtrykksleseren bygget inn i skjermen. Det får P30 Pro også i en forbedret og mer presis utgave, men ikke en som er ultralydbasert slik som hos Samsung.

Høyttalerskjerm: Høyttaleren som skaper lyden fra den man snakker med og mye annet er en del av skjermen som vibrerer. Det skal gi vesentlig bedre lyd på grunn av den mye større "membranen". Foto: Huawei

Likevel finner vi lyd lenger oppe i skjermen. For denne telefonen har fått talehøyttaleren erstattet av selve skjermen. Det skal gi bedre lydopplevelse når man snakker med noen, for det gir et mye større vibrerende areal mot øret – i tillegg til at det sparer bryet med å bygge inn en høyttaler på toppen, som helst ikke bør ta plass i det hele tatt.

Det har nok kostet litt å få DXOMark til å teste den nye telefonen, men mens pressekonferansen pågikk kom pressemeldingen fra dem om at P30 Pro setter ny rekord på mobilkamerasiden med en score på 112.

Huawei har for øvrig lagt merke til AR-trenden og har forbedret programvaren for å 3D-skanne store objekter. De kan man bruke som objekter som ligger over videoer og bilder. Det skal til og med bli mulig å måle opp objekter på denne måten med funksjonen AR-measure.

Langsmal

P30 Pro, som nok er den flest nordmenn vil gå for, har fått et litt annet utseende enn forgjengeren. Skjermen er trukket helt ut til sidene, hvor den buer nedover. Den har også fått erstattet «notchen», eller busslomma, med en ørliten dråpe helt øverst hvor selfiekameraet på hele 32 MP sitter.

Men en dråpe gjør også at P 30 Pro ikke får den varianten av 3D-ansiktsgjenkjenning som fungerte veldig bra på forgjengeren. Nå heter det 2D unlock, og skal etter sigende fungere like bra. Vi får se.

P30 har en litt mindre skjerm på 6,1 tommer, men den kurver ikke ned mot siden som storebror og er kanskje ikke like designsterk.

Skjermen som går nesten helt opp og ned har et aspektforhold på 19,5:9. Huawei er litt mer konservativ i pikseltettheten på telefonen enn Samsung Galaxy S10+ som kanskje er naturlig å sammenlikne med. Mens P30 Pro har en skjermoppløsning på 1080 x 2340 piksler har 10+ utrolige 1440 x 3040. I tillegg har Samsung pådratt seg en lang rekke rekorder fra skjermspesialistene i DisplayMate.

Det er enda et stykke opp til Samsung på skjermsiden, men en mobil er mer enn skjermen.

Mer vanntett og stort batteri

De som mener på vanntetthet på 30 minutter på en meters dyp er for ynkelig kan nå glede seg over at P30 Pro strekker seg til halvtimen på 2 meters dyp, ved å gå fra IP67 til IP 68.

Huawei har hatt batterier på 4 Ah, mens andre har rotet rundt 3-tallet. I de siste par variantene har de krøpet oppover til 4,2 Ah i siste Mate 20 Pro. Ryktet sa at vi kanskje kunne få se 4,3 Ah, men den gang ei. P30 Pro vil få 4,2 Ah og vår erfaring fra Mate 20 Pro er at det er nok i lange baner. Samsung S10+ har til sammenlikning 4,1 Ah.

Batteriet i P30 Pro er på 4,2 Ah (som i Mate 20 Pro), men dette skal holde lenger på grunn av mer strømsparende programvare. Foto: Huawei

Selv om P30 Pro har et imponerende batteri får den også den samme laderen som kom med Mate 20 Pro. Den er det ikke noe å si på, med en imponerende ladehastighet på hele 40 watt. Den kan også lade trådløst på 15 watt og fungere som nødbatteri som kan lade andre mobiler trådløst. En funksjon Samsung ikke var sene om å kopiere.

P30 får et batteri på 3,65 Ah.

Prosessor

Vi finner den samme Kirin 980-prosessoren her som i Mate 20 Pro, men nå med et vesentlig bedre grafenbasert kjølesystem som henter varme fra prosessoren og leder den bort. Det påstås at dette kan gi opptil 15 prosent bedre ytelse, men det er nok når prosessoren presses slik at den ellers må gå ned på klokkefrekvensen.

Huawei annonserte også at telefonene kan benyttes som bilnøkler. Riktignok på syv modeller fra Audi i litt over 20 land, men flere merker kommer.

Mer senere

Huawei kommer senere med en P30 light. Den vil også ha tre kameraer bak, men langt fra i samme klasse. Men så vil den bare koste rundt 3500 kroner. Det ser ut til at slike billige telefoner får mer oppmerksomhet i markedet. Samsung er i ferd med å lansere sin A50, den vil også ha tre kameraer og ligge i samme prisklasse.