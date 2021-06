Hubbles etterfølger kan bli forsinket enda en gang

Etter årevis med utsettelser og budsjettoverskridelser skulle James Webb Space Telescope (JWST) – populært kalt Hubbles etterfølger – få sin endelige dato for oppskytning 31. oktober i år. Men slik blir det kanskje ikke likevel, melder Space.com.

Må sendes med skip

JWST skal skytes opp fra Fransk Guyana med en Ariane 5-rakett, og etter planen skal det ta ti uker fra teleskopet ankommer til det er klart for oppskytning. På grunn av størrelsen må det imidlertid sendes med skip, og det skal etter planen forlate California i august og passere gjennom Panamakanalen på sin vei mot ESAs oppskytningsbase. Denne turen kan ta opptil 15 dager, og det er bare hvis det ikke blir problemer eller forsinkelser underveis.

NASA har ikke oppgitt noen spesifikk alternativ oppskytningsdato i november, men sier til Space.com at de har flere mulige datoer for oppskytning dersom den planlagte datoen skulle ryke.

James Webb Space Telescope (JWST) har vært under utvikling helt siden 1989, og når det omsider er på plass, skal det kunne gi oss bilder av det tidlige universet som vi aldri har sett før. Teleskopet har imidlertid vært utsatt for en rekke forsinkelser og budsjettsprekker og har hittil kostet 10 milliarder dollar, eller i overkant av 83 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Det er til sammenligning omtrent like mye som første fase av Sverdrup-utbyggingen.

James Webb Space Telescope skal plasseres her, 1,5 millioner kilometer fra jorden. Foto: NASA

Kan ikke repareres eller oppgraderes

Teleskopet skal som nevnt erstatte det aldrende romteleskopet Hubble, som i skrivende stund har vært operativt i over 31 år og har vært reparert og oppgradert flere ganger.

I motsetning til Hubble kan JWST verken repareres eller oppgraderes fysisk når det først er skutt opp. Det skal nemlig gå i en såkalt halobane rundt jordens Lagrange-punkt L2, som følger jordens bane rundt solen, men ligger 1,5 millioner kilometer utenfor jordens bane. Dette er nesten fem ganger månens avstand til jorden, noe som gjør det mildt sagt upraktisk å vedlikeholde teleskopet fysisk.

Holdes kaldt

Etter oppskytning vil JWST bruke omkring tre uker på å nå sin destinasjon, og denne tiden vil benyttes til å brette ut blant annet speilet og beskyttelsesseilene og på andre måter gjøre teleskopet klart til test. JWST har ikke mindre enn fem slike seil, som ligger lagvis, for å hindre at solen og teleskopets egne systemer forstyrrer og overbelaster instrumentene.

Siden JWST observerer i det infrarøde spekteret, må temperaturen på instrumentsiden av seilet holdes på -220 C.