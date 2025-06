Hugging Face utfordrer Elon Musk og Tesla – med «åpne» roboter

Med over én million KI-modeller og datasett i biblioteket sitt har plattformen Hugging Face blitt noe av en hub for utviklere som vil bygge tjenester ved hjelp av åpen kildekode.

Målet: Rimelige robotmodeller med fri programvare

Det fransk-amerikanske selskapet bak plattformen har også blikket rettet mot robotikk. Tidligere i år begynte Hugging Face å selge en 3D-printet robotarm som blant annet kan plukke opp og flytte objekter.

Nå er selskapet klart for neste steg – og det innebærer to roboter med flere egenskaper.

Av disse er Hope JR den som ligner mest på et menneske. Den skal være like stor som en voksen person, har to bein å gå på – samt to armer og like mange hender.

Robotens hender er utstyrt med aktuatorer, altså motorer, som kan bevege seg i 66 frihetsgrader. Det betyr at robotens hender kan utføre 66 ulike typer bevegelser – og blant annet skal den kunne løfte og flytte ting.

Kan snakke og forstå mennesker

Reachy Mini er en mindre, ikke-portabel enhet som i utseende minner mer om en leke. Den kan snakke, lytte til mennesker og bevege hodet. Hugging Face ser for seg at den lille maskinen blant annet kan brukes til å teste KI-apper.

Hope JR skal få en prislapp på under 3000 dollar, altså rundt 30.000 kroner. Det er svært lavt sammenlignet med konkurrenter som Tesla, der Optimus-roboten er ventet å koste mellom 20.000 og 30.000 dollar.

Hugging Faces andre modell, Reachy Mini, skal koste mellom 250 og 300 dollar – 25000 til 3000 kroner, avhengig av toll og avgifter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Én felles plattform for 16 banker: Lokalbank og Tietoevry Banking inngår partnerskap

Vil redusere tek-gigantenes dominans

Ingen leveringsdatoer er foreløpig satt. Men ifølge Clem Delangue, som er medgründer og administrerende direktør i Hugging Face, er målet å sende ut de første enhetene mot slutten av året.

I en kommentar til Tech Crunch sier Delangue at selskapet håper det lave prisnivået og den åpne programvaren vil gjøre det mulig for langt flere å bygge og forstå systemer for humanoide roboter i dybden.

– På den måten blir ikke robotikk dominert av noen få store aktører med farlige black box-systemer, sier han til TechCrunch.

Drømmen: Roboter med «generelle evner»

Hugging Face er langt fra den eneste aktøren med blikket rettet mot menneskelignende robotsystemer, blant annet satser Elon Musk og Tesla tungt på teknologien. Også BMW, Hyundai, Amazon og andre industriselskaper investerer i feltet.

Brikkegiganten Nvidia drømmer på sin side om humanoide roboter med generelle evner. Og den norske utfordreren 1X Technologies vil bygge trygge roboter for hjemmet.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Norge har helseselskaper i verdensklasse: Slik henter de milliarder fra USA