Hun lager globalt korona-register fra karantene i Trondheim

Korona-viruset sprer seg over hele verden i en skremmende fart, og ingen har helt oversikt over hvordan smitten sprer seg. Det vil Trondheimsgründeren Louise Helliksen gjøre noe med. Siden onsdag har hun og selskapet ME data AS jobbet med en løsning der alle kan registrere sin egen korona-status.

Tjenesten heter World Citizen Report, og lanseres i dag.

– Vi har svidd av en god del penger siden onsdag, med utvikling dag og natt. Jeg har ikke rukket å tenke på forretningsmodell eller noe, det handler ene og alene om at jeg kjente på kroppen hva dette handler om. Det er ingen øvelse, det er ingenting vi kan bagatellisere, sier Louise Helliksen til Digi.no.

Oppsøkte lege

Louise Helliksen i ME data og World Citizen Report. Foto: Marius Jørgenrud

Hun oppsøkte selv helsevesenet med tung pust i forrige uke, men ettersom hun ikke kunne påvise noen smittevei ble hun aldri testet for koronaviruset eller registrert noe sted. Da kom ideen om å lage et globalt register for innbyggere over hele verden. Onsdag morgen startet hun jobben med å utvikle tjenesten, fra selvpålagt hjemmekarantene.

– Hver dag står jeg opp og ønsker å redde verden, gjøre den til en bedre plass. Nå så jeg at jeg kunne være med og bidra. Så vi bare heiv oss rundt og gjorde det. Vi ønsker bare å bidra til å få bukt med dette viruset, forteller Louise Helliksen til Digi.no.

Plattform for persondata

For et år siden startet hun teknologiselskapet ME data AS, som bygger en plattform for trygg utveksling av persondata. Digi.no har skrevet om selskapet og gründeren så sent som i desember.

Rapporteringstjenesten World Citizen Report er bygget på skyløsningen Microsoft Azure, spesielt valgt på grunn av sikkerhetsnivået. Det er naturlig nok lagt spesielt vekt på personvern og sikkerhet, ettersom tjenesten registrerer og formidler helsedata.

De siste dagene har tjenesten blitt testet av 50-60 personer, utvalgt helsepersonell har gitt innspill og det er jobbet juridisk med å få vilkår og riktige samtykker på plass.

Et viktig poeng med World Citizen Report er at informasjonen som registreres kan utleveres fortløpende til myndighetene i landet den registrerte befinner seg i. Informasjonen kan brukes for å skape oversikt og gjøre riktige tiltak i bekjempelsen av viruset.

Må kunne se mønstre

– Mange opplever at de ikke får kontakt med helsevesenet eller gitt beskjed om at de er smittet eller syke. Folk holder seg hjemme i hvert sitt hus. Hvis vi skal få bukt med denne epidemien, må myndighetene kunne se på mønstre, områder med spredning og så videre, for å kunne vite hvor innsatsen skal settes inn. Det er et prekært behov for å få oversikt over status, sier Louise Helliksen.

ME data er i dialog med flere store aktører, som Microsoft og IBM, for å bidra i den videre utviklingen av tjenesten. De har også tatt kontakt med epidemiologer og forskningsmiljøer for å finne ut hvordan dataene kan tilrettelegges best mulig for bruk av myndighetene.

Nå er målet i første omgang å spre informasjon om tjenesten til Norge og resten av verden, slik at det registreres data som kan være til nytte for myndighetene. Senere kan det bli aktuelt å utvikle tjenesten på en rekke områder, for eksempel med kart, oversikt over husstanden og hvem man har vært sammen med.