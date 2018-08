Hundrevis av mennesker fikk hjemmene sine tvangssolgt etter feil i IT-system: – Vi er veldig lei oss

Hundrevis av mennesker mistet hjemmene sine da Wells Fargo skal ha opplevd feil med IT-systemene. Banken er nå under etterforskning av amerikanske myndigheter. Det skriver CNN.

625 bankkunder skal ha fått beskjed om at de ikke fikk innvilget nye lånebetingelser på sine huslån, selv om dette var noe amerikanske myndigheter alt hadde klarert.

Skal rydde opp for 70 millioner

Dermed hadde ikke alle bankkundene midler til å betale ned på huslånene sine, og 400 amerikanske hjem ble lagt ut på tvangssalg.

Fadesen skal ha skjedd mellom 2010 og 2015.

Wells Fargo har satt av rundt 70 millioner kroner for å rydde opp etter skandalen, skriver CNN.

Det blir rundt 160 000 kroner per husholdning. Medianprisen for et amerikansk hjem ligger på rundt 1,6 millioner kroner.

– Vi er veldig lei oss

Hva programfeilen innebærer, er ikke kjent.

– Vi er veldig lei oss for at denne systemsvikten, og vil gjøre opp for oss, har en pressetalsmann for banken uttalt ifølge CNN.

Banken er ikke sikre på hvordan feilen i IT-systemet har oppstått, men Wells Fargo jobber med å undersøke den bakenforliggende årsaken, skriver det amerikanske nyhetsmediet.

Banker automatiserer

Flere og flere banktjenester blir automatisert. I desember 2016 skrev digi.no at 40 jobber ved kundesenteret til Sparebank 1 i Stavanger stod i fare.

Allerede da hadde den norske storbanken investert rundt 100 millioner kroner i roboter som skal gjøre mennesker overflødige.

Om bare noen få år er det ventet at typiske kundeserviceoppgaver skal utføres av roboter.

Følger Facebook

Algoritmer og store datamengder skal hente inn informasjon om kundene, før det skal bygges profiler for alle kundene basert på disse dataene.

– Det er dette som blir den nye bankhverdagen. Informasjon vil bli hentet inn fra kilder som Linkedin og Facebook, hvor vi kjører alle mulige former for data vi enten kan få med tillatelse fra kunden eller som det er mulig å få innenfor de personvernbegrensninger som ligger i lovverket.

Det sa konserndirektør Glenn Sæther for strategi og forretningsutvikling i banken til DN den gang.

I begynnelsen av 2017 skrev Fortune at Wells Fargo luktet på kunstig intelligens. Storbanken gikk da i gang med et storstilt prosjekt som skulle effektivisere kundebehandling, oppdage utro tjenere og effektivisere produktbasen.

Kanskje vil dette komme de amerikanske kundene tilgode i fremtiden.

Flere svin på skogen

Wells Fargo har vært i hardt vær i en stund. I løpet av de siste årene har de utbetalt rundt ti milliarder kroner i ulike tvistesaker.

I forrige uke inngikk banken et forlik med amerikanske myndigheter på 17 milliarder kroner etter at det ble kjent at Wells Fargo hadde trikset med lånesøknadene til et stort antall kunder.

Banken har flere svin på skogen enn de fleste.

I 2016 ble det kjent at Wells Fargo hadde opprettet millioner av falske bankkontoer for å sminke regnskapstallene.