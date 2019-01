Hundrevis av tyske politikere rammet av dataangrep

Statsministerens epostadresse, faksnummer og flere brev er blitt lekket på nettet via Twitter, melder den tyske radiostasjonen Inforadio.

Hundrevis av tyske politikere skal være rammet av det BBC omtaler som et massivt hackerangrep.

Så langt er det ikke kjent om lekkasjen inneholder hemmelig informasjon, men kontaktlister, private meldinger og kredittkortopplysninger blir nevnt.

Berørt er lokal- og rikspolitikere fra nær sagt alle tyske partier, med unntak for det ytterliggående høyrepartiet AfD. Data fra kjendiser og journalister later også til å være omfattet, ifølge den britiske kringkasteren, som skriver at det er uklart hvem som står bak.

Lekkasjene skal ha dukket opp i form av en slags «julekalender» på Twitter forrige måned. Det var likevel først torsdag denne uken at myndighetene skal ha blitt kjent med forholdet.

Tysklands justisminister Katarina Barley kaller hendelsene for et alvorlig angrep.

– Menneskene som står bak ønsker å skade tilliten til demokratiet og institusjonene våre, sier den statsråden til BBC.

Det føderale byrådet for informasjonssikkerhet i Tyskland, BSI, sier at de har startet etterforskning av hackerangrepene. Så langt skal de ikke ha funnet tegn til at myndighetenes datanettverk er berørt.