Skolon AB har gått seirende ut av en anbudskonkurranse utlyst av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Avtalen gjelder 36.000 lisenser til lærere og elever på foretakets nettbaserte plattform, samt adgang til innkjøp av digitale læremidler og skoleverktøy for grunnskolen, melder det svenske edtech-selskapet.

– Kunden har i anbudet anslått at avtalens totalvolum hva gjelder lisensinnkjøp for Skolon-plattformen, samt innkjøp av digitale læremidler og skoleverktøy er verdt om lag 20 millioner norske kroner i året. Innkjøpsdelen av avtalen innebærer ingen garantier om volum, blir det påpekt.

Avtalen med de fire Rogalands-kommunene er den hittil største Skolon har sikret seg på det norske markedet. Leveransene starter umiddelbart med en avtale som strekker seg over to år med opsjoner på inntil to års utvidelse.

Skolon ble etablert i 2015. Foretaket er børsnotert på Nasdaq First North Growth Market. Selskapet oppgir at de er et av Sveriges raskest voksende edtech-foretak med over 415.000 betalende brukere.