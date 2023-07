Hva er egentlig nettskyen?

Nettskyen, bare skyen eller Cloud, er blitt et dagligdags begrep. I praksis betyr det at vi har tilgang til lagring og prosessering av egne data over internett fra noen som driver slike tjenester profesjonelt. Alle fra deg og meg til gigantiske selskaper kjøper dette som tjenester i stedet for å stå for driften selv. Stort sett betyr det en stor forenkling, at dataene er lett tilgjengelige og trygge, og man kan leie fra lite til enorm prosesseringskapasitet når det trengs.