Mange beslutningstakere med ansvar for IT i norske virksomheter, gjemmer hodet i sanden og håper at alvorlige IT-sikkerhetsproblemer ikke oppstår, selv om de vet at sikkerheten ikke er helt på stell. Dette viser også denne undersøkelsen.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox/Elnur Amikishiyev)