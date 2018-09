Hver tredje jobb vil endres totalt: – Vi har ingen plan

Teknologirådet mener hver tredje jobb i framtiden vil bli endret av kunstig intelligens, og mener det er på tide at Norge legger en plan.

– Når det tas beslutninger ved hjelp av maskinlæring om hvem som får tilgang til en offentlig tjeneste, en dyr medisin, eller en jobb, så må vi ha en åpenhet rundt det som skjer og kunne kontrollere det.

Forklare teknologien

– Vi må kunne forklare teknologien, og vi må ha kompetanse i Norge og kunne forsvare demokratiet mot manipulering, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet til Dagens Næringsliv.

Han mener det haster for Norge å legge en plan, og viser til at land som Sverige, Finland, Storbritannia og Frankrike har planene på plass.

– Hver tredje nordmann vil få jobben kraftig endret av kunstig intelligens innen ti år. Det er viktig for økonomisk bærekraft og offentlige tjenester, og det påvirker demokratiet og den enkeltes rettigheter, sier Tennøe.

Statsministeren er ikke like overbevist.

– At «alle» andre har en slik egen plan for kunstig intelligens, betyr ikke at vi skal ha det eller at det er riktig, men ja, det blir viktig å satse på kunstig intelligens, sier Solberg til avisa.