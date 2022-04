Hvorfor synes jenter at IT er kjedelig? En fersk undersøkelse fra Tietoevry viser at langt flere jenter mener det. Masterstudent i informatikk Alis Wiken Wilson syntes det virket kjedelig selv.

Alis Wiken Wilson er snart ferdig med en master i informatikk ved NTNU. Men på videregående tok hun IT fordi hun måtte. Foto: Marius Viken