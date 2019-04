Hydro-ansatt ble latterliggjort i er årrekke for sin IT-skepsis. Nå hylles han som en helt internt i selskapet

Den belgiske selgeren Jan Verslyppe ble redningen da dataangrepet rammet en belgisk Hydro-fabrikk i slutten av mars. Verslyppe har i mange år printet ut kopier av ordrebøkene ved fabrikken Lichtervelde på grunn av sin skepsis til IT-systemer. Det skriver NRK.

Mang en gang har belgieren blitt latterliggjort av sine kolleger, men den som ler sist ler best. Utskriftene som ble oppbevart i et kontorskap sørget for at fabrikken på rekordtid kunne legge om produksjonssystemene.

Dino-star

Internt i konsernet har Verslyppe fått kallenavnet «Dino-star», med henvisning til at belgieren omtales som en dinosaur, skriver NRK.

Det var natt til tirsdag 19. mars at Hydro oppdaget at selskapet var rammet av et omfattende dataangrep. Angrepet berørte først en virksomhet i USA, og spredte seg derfra til andre deler av organisasjonen i USA og Europa.

Den foreløpige evalueringen viser at det økonomiske tapet er på mellom 300 og 350 millioner kroner. Angrepet rettet seg mot Active directory (AD) og ble spredt rundt i det lokale nettet via gruppepolicyer.

25 sjekkpunkter for IT-ansvarlige Før et angrep: Opprett en kill-switch

Ha beredskapsplanen klargjort, testet og utskrevet

Roller og ansvar må være definert i en utskrevet versjon

Et beredskapsrom må etableres og nøkkelpersonell må kjenne til dets funksjon

Sørg for å ha redundante telefonsystemer

Ha telefonlister printet ut

Ha en liste over prioriterte applikasjoner som skal gjennopprettes

Etabler en kommunikasjonskanal til deres outsourcings-partnere slik at beslutninger kan implementeres hurtig

Ikke gi noen ordinære brukere administrasjonsrettigheter på PCene i nettet

Ikke ha trafikk mellom arbeidsstasjonene - kun godkjent trafikk mellom servere

Ha kun lesetilgang på domene-serverne - maksimalt fem personer skal ha adminpassord til disse

Alle mobiler må ha passordbeskyttelse

Tvungen passordbytte på IT-utstyr

Prosess for løpende oppdateringer av beredskapsplanen Under angrepet Vis lederskap, ta ansvar

Det kan være kun en krisekommandør. Dette er ikke et demokrati

Vær kald og rolig. Panikk smitter

Humor hjelper. Rigid styring brenner ut folk

Ha tillit til at medarbeiderne vet hva de skal gjøre. Ikke driv detaljstyring

Heller for mange statusmøter enn for få - hold folk inne i varmen og del av kunnskapen

Ha struktur på møtene slik at folk får arbeidsro

Husk kulturen - å gjennomføre NÅ betyr ikke nødvendigvis det samme hos alle i bedriften

Utpek en eller flere personer til å skrive logger - da vet du presis hva som er endret under angrepet

Utpek noen til å tenke fremover - disse skal ikke bidra til brannslukkingen

Forbered deg på hvordan du får gjenetablert normalstatus igjen

Selskapet jobbet intensivt for å få fabrikker og produksjonssystemer over på manuell drift. Samme dag som angrepet ble kjent steg prisene på aluminium verden over.

Forsinket lønn

Dataangrepet har også forsinket både lønn og betaling til underleverandører, skriver statskanalen. I ukene etter angrepet har selskapet måtte støtte seg på eldgammel faksteknologi.

Ordrer har blitt betjent med faks, og den tekniske avdelingen i selskapet har måttet benytte penn og papir for å lage planer og diagrammer.

– Det er mange rundt om i Hydro som har stått på dag og natt for å håndtere problemene som følge av dataangrepet. Kolleger har stått sammen og funnet kreative løsninger for å opprettholde produksjonen og kundeleveranser, uten datasystemene de normalt har, sier kommunikasjonsdirektør Halvor Molland til NRK.

Notpetya kostet Mærsk to milliarder

I 2017 var Mærsk under angrep av Notpetya-ransomware i ni dager. Det kostet det danske selskapet opp mot to milliarder kroner.

Utenforstående kunne se at angrepet rammet Mærsks hjemmeside, bookingsystemer og container-terminaler som gikk i svart. Internt kjempet selskapet heftig for å gjenvinne kontrollen over de infiserte maskinene.

– Resultatet av dette var at vi måtte reinstallere nærmest hele infrastrukturen vår. Vi måtte reinstallere rundt 4 000 servere, 45 000 pc-er og 2 500 applikasjoner.

– Det ble gjort med heltemodig innsats i løpet av ti dager, fortalte styreformann Jim Hagemann Snabe under World Economic Forum i Davos i januar fjor og fortsatte:

– Jeg kommer fra IT-bransjen, og normalt vil man si at dette vil ta seks måneder. Jeg kan ikke annet enn å takke våre ansatte og våre partnere for å ha gjennomført dette, sa Snabe.