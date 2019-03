Hydro nærmer seg normal drift etter dataangrep

Men graden av manuelt arbeid er større. I det mest berørte forretningsområdet, Extruded Solutions, økes produksjonen gradvis i alle enheter.

Det var natt til tirsdag 19. mars at Hydro oppdaget at selskapet var rammet av et omfattende dataangrep. Angrepet berørte først en virksomhet i USA, og spredte seg derfra til andre deler av organisasjonen i USA og Europa. Den foreløpige evalueringen viser at det økonomiske tapet er på mellom 300 og 350 millioner kroner.

– Vi har nå fått i gang produksjonen i Building Systems. Det er fortsatt uklart hvor lang tid det vil ta før vi er helt tilbake til det normale, men vi vil gradvis trappe opp leveranser til kundene i Building Systems i løpet av de kommende dagene, sier konserndirektør Egil Hogna for Extruded Solutions.

Onsdag morgen var produksjonen ved Building Systems’ anlegg i gjennomsnitt 20 prosent av full kapasitet, mens den samlede produksjonen i Extruded Solutions lå rundt 70 til 80 prosent.

Finansdirektør Eivind Kallevik opplyser at Hydros globale IT-organisasjon jobber kontinuerlig for å løse situasjonen sammen med det beste som finnes av eksterne ressurser.

– Det viktigste for oss nå er at vi starter opp igjen driften av IT-systemene på en trygg og sikker måte, og gradvis trapper opp mot normal produksjon. Vi gjør vårt ytterste for å begrense innvirkningen på Hydros kunder, leverandører og andre partnere, sier Kallevik.