I 2013 innførte de en rekke krav til norske nettsteder, men ingen av de politiske partiene følger dem

Alle partiene får strykkarakter av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) når det kommer til universell utforming av egne nettsider. Dermed lukker de seg for 20 prosent av befolkningen, melder NRK.

«Forskrift om universell utforming av IKT» ble vedtatt av Stortinget i 2013, og betyr at alle i samfunnet skal ha lik tilgang til alt på norske nettsteder. Derfor må norske nettsteder blant annet være lette å navigere og være tilpasset mennesker med lese- og skrivevansker.

Måler kode og kontrast

Difi har målt hvordan nordmenn navigerer seg rundt på hjemmesidene til de politiske partiene.

Målingene sjekker blant annet koding og kontrast. Difi har også sjekket dialogen mellom partiet og brukeren.

– Kontrastnivå er viktig for folk med dårlig syn, men også for alle som leser en nettside ute i sollyset. Kodingen er viktig for at brukeren skal forstå hvor de er på nettsiden, forteller avdelingsdirektør Malin Rygg i Difi til NRK.

KrF er verst i klassen

Verst ut kommer Kristelig Folkeparti. Nettstedet deres oppfyller bare 31 prosent av kravene, men ingen av de politiske partiene når opp til egne vedtatte krav.

Difi mener de aller fleste av oss vil møte på utfordringer når vi benytter oss av nettsider på et eller annet punkt i livet.

Derfor mener det statlige organet at det er svært viktig at kravene til universell utforming blir oppfylt.

Politikerne har ikke satt seg inn i egne krav

Rygg tror årsaken til den dårlige måloppnåelsen skyldes at politikerne ikke har satt seg godt nok inn i egne krav.

Kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF er overrasket over at partiet kommer så dårlig ut. Ifølge henne bestilte partiet nye nettsider i 2015 på grunn av den nye forskriften.

– Nå må vi se på hva Difi har funnet ut, og ta grepene som kreves av oss, sier kommunikasjonssjefen til NRK.