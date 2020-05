I dag fyller Pac-Man 40 år

Skjermbilde fra det originale Pac-Man-spillet. Foto: Wikipedia

Den 22. mai er det nøyaktig 40 år siden en arcade-maskin med spillet Puck Man ble satt opp av Namco i en spillehall i Shibuya i Tokyo. Puck Man var arbeidstittelen til spillet som senere ble lansert internasjonalt under navnet Pac-Man – visstnok fordi man ønsket å unngå at noen skulle finne på å endre bokstaven P til F på maskinene.

Pac-Man fikk en forholdsvis lunken mottakelse i starten i Japan, men da det senere ble introdusert i USA via spilldistributøren Midway Games, ble det umiddelbart en kjempesuksess. Innen ett år ble det solgt mer enn 100.000 arcade-maskiner med Pac-Man i USA og ifølge Wikipedia omsatte maskinene for mer enn 1 milliard dollar i 25 cent-mynter allerede det første året. Det gjorde at spillet sikret seg en notering i Guinness' rekordbok, og totalt har det opp igjennom årene blitt hele åtte Guinness-rekorder.

Fra 1981 til 1987 ble det solgt nesten 300.000 Pac-Man-kabinetter i verden, ifølge CNN.

Inspirert av pizza

Arbeidet med Pac-Man startet allerede på slutten av 70-tallet av den unge spilldesigneren Toru Iwatani, som ønsket å lage et familievennlig spill som også skulle falle i smak blant kvinner. På 70-tallet var arcadehallene i Japan fylt opp av voldelige spill, og det var i stor grad menn som holdt til der.

Toru Iwatani er kjent som skaperen av Pac-Man. Foto: Wikimedia / GDC 2011, CC-Attribution 2.0 Generic

– Jeg ønsket å gjøre arcadehallene til mer livlige steder som kvinner og par ville like å besøke, så jeg tenkte det ville være best å designe et spill med kvinner i tankene, sier Iwatani til CNN.

Iwatani sier til CNN at han holdt på å skissere idéer til spill basert på mat, da han tok ut et pizzastykke fra en eske – og oppdaget at pizzaen som var igjen i esken minnet om formen til Pac-Man.

Selv om Pac-Man-spillet er enkelt bygget opp, er det såpass vanskelig at det skulle ta 20 år før noen klarte å runde hele spillet uten å miste liv – og med maksimalt antall mulige poeng for hvert nivå i spillet. Da hadde Billy Mitchell nådd level 256 med en poengsum på 3.333.360. På grunn av begrensninger i spillet er det ikke mulig å spille lenger enn til level 256 (kjent som «Map 256 Glitch»)

Etter suksessen i arcade-hallene på 80-tallet, ble Pac-Man også utgitt på en rekke andre plattformer – blant annet Atari 2600, Commodore 64, Apple II, IBM PC, ZX Spectrum og en rekke andre.

I dag får du Pac-Man på mobiltelefoner, og du kan spille det i nettleseren.

Gratulerer med 40-års-dagen, Pac-Man!

I forbindelse med 40-årsdagen er det blitt laget en egen bursdagssang for Pac-Man: