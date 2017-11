Etter et kyberangrep sitter du igjen med en stor mengde data som kan avsløre hvem bakmennene faktisk er. Men uten et skikkelig verktøy for å sortere, er all denne informasjonen verdiløs. I dag taper vi ofte kampen mot de kriminelle, men et norskutviklet verktøy er i ferd med å snu dynamikken på hodet.