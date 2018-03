I dette teltet har Sony gjemt en av de råeste lydopplevelsene vi har opplevd

– Ingen blitz. Og for all del, ikke kom borti strengene. De er rådyre, forklarer en ivrig guide utenfor Sonys lydtelt.

Vi blir sendt inn i et rom med en gruppe mennesker. På hver side er det satt opp flere hundre lysstrenger. Lysene danner bølger, dråper og delfiner som beveger seg frem og tilbake.

Dette er riktignok ikke det mest spennende. I rommet høres lyder av dråper, «popping» bølgeskvulp og delfinskrik.

Men hvor kommer det fra?

Vi har vært borti 3D-lyd før, men dette er ulikt noe vi tidligere har opplevd. Det føles som å dykke. Det høres faktisk helt ut som om vi er under vann, og at lydene kommer fra alle kanter – Dette til tross for at vi vet at den eneste lydkilden er en lydplanke montert på den ene veggen bak oss.

Se oppsettet i aksjon i videoen nederst i artikkelen (PS: Ikke forvent en lignende lydopplevelse).

Målrettet lyd

Mens lydopplevelser av dette kaliberet gjerne er forbeholdt avanserte VR-headset, har Sony langt på vei klart å gjenskape opplevelsen i åpne rom med sin Sonic Surf VR Audio.

Det spesielle med teknologien er at de klarer å målrette lydbølgene mot spesifikke punkter i det fysiske rommet.

Programvaren bak mikser og trikser med forsinkelser i lydbølgene, som kan få det til å høres ut som en «poppe»-lyd kommer fra helt ulike steder rundt deg, eller som at noe er veldig langt borte og kommer nærmere.

Utover dette er Sony sparsommelige med detaljene rundt løsningen, som du kan lese (litt) mer om her.

Det finnes riktignok lydplanker som kan gjøre noe lignende i dag, men vi har aldri opplevd det i denne skalaen. For å få det til å høres bra ut med hjemmeplankene, trenger man som regel også ekstra høyttalere som settes bak eller på siden av deg.

Lydopplevelsen var akkompagnert av et fancy lysshow, der "gjenstander" beveger seg over hundrevis av lystråder. Foto: Erlend Tangeraas Lygre

Teknologien gjør at flere mennesker kan se på et lerret eller gjenstand, men få helt ulike lydopplevelser:

Se for deg at du står til venstre for Mona Lisa og får informasjon på fransk, mens det noen meter bortenfor foregår på engelsk - uten å bli plaget av de andre lydene.

Løsningen er rettet mot proffmarkedet, og skal ifølge produsenten være klar for markedet i juni i år.