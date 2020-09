I kveld lanserte Apple en veldig dårlig nyhet - for Intel

Ingen har svingt seg fra prosessor til prosessor som Apple. De startet i 1984 med Motorolas 68000-serie. Så, da RISC-prosessorer overtok rampelyset fra CISC hoppet de over på PowerPC. Løsningen var å emulere eksisterende programvare og det klarte de med en nødskrik.

Så da PowerPC-plattformen mistet støtte mens Intels X86 for alvor tok av ble det Apples nye valg. Men Intel ser ut til å ha mistet mye moment til fordel for prosessorer med ARM-kjerne, slik som de Apple produserer selv i telefoner og nettbrett. Derfor ble det i kveld klart, som ryktene har påstått lenge, at Apple bytter plattform igjen. Denne gangen over til sin egenutviklede Apple Silicon-plattform.

Godt forberedt

Denne gangen er Apple forberedt. Når de nå lanserer den nye versjonen av MacOS ,er alle egne apper på plass for å støtte den nye prosessoren. De har jobbet lenge med dette, Microsoft Office er ferdig rekompilert og Adobe er allerede i gang. Photoshop er så å si klar. Apples egen Final Cut Pro er klar med mange nye funksjoner som drar nytte av den nye prosessorkraften.

Sweet spot: Målet for den nye prosessorplattformen er bedre ytelse og lavere strømforbruk. Foto: Apple

Det er ikke bare Apple som inhalerer duften av Arm. Mange PC-leverandører har lansert egne modeller, og Microsoft har hatt en ARM-utgave av Windows klar lenge. Alt særdeles dårlige nyheter for Intel som ser ut til å ha alvorlige problemer med å skalere ned dimensjonene på prosessorene sine. De er ennå ikke over på bred støtte for 10 nm, mens ARM-prosessorene er i ferd med å forlate 7 nm til fordel for 5 nm.

Innholdsrik: Apple Silicon inneholder en rekke rutiner som skal støtte opp rundt programvaren. Foto: AppleApple

Mange veier til Rom

Apple har forberedt seg grundig denne gangen. Et svært program rettet mot utviklere skal skape entusiasme og lokke utviklerne over på den nye prosessorplattformen og gjøre overgangen så behagelig som mulig for dem. Den nye versjonen av X-code skal gjøre det svært enkelt å rekompilere apper på den nye prosessorplattformen. Selv store apper skal gå unna på noen dager, men for dagens programmer skal emuleringsprogrammet Rosetta 2 direkte på den nye prosessoren. Apple demonstrerte hvordan svært ytelseskrevende Maya og spill gjør at man ikke savner ytelse, selv under emulering. Den nye plattformen vil også gjøre det mye enklere for utviklerne å utvikle for MacOS, iPadOS og iOS samtidig. Plattformen kommer også med virtualiseringsprogram som gjør det enkelt å kjøre f.eks. Linuxprogrammer.

Dette er naturligvis eksepsjonelt dårlige nyheter for Intel, men kan også bidra til å hente markedsandeler for den nye Mac-en fra PC-land.

Apple har på ingen måte tenkt å kutte støtten til Macer basert på Intel. Den skal vare i svært mange år til. Selskapet har til og med nye modeller basert på Intel som skal lanseres frem i tid, forsikrer selskapet.