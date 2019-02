Lang skjerm: Sonys nye toppmodeller har vokst i høyden

BARCELONA (DIGI.NO): Det er ikke mange mobiltelefoner som skiller seg ut lenger, mener Sony. Små forskjeller blir det som skiller de nye mobilene. Hva gjør man da?

Sony kan saktens ha rett i at telefonene har blitt like, for alle har store skjermer i rundt 18:9- eller opp til 19,5:9-skjermformat. Det er for lite mener selskapet, som nå vil skille seg ut ved å lansere tre mobiler med 21:9-format. Det første inntrykket er at dette er ikke så dumt, men det er ikke mer enn et år siden Sony lanserte en ny toppmodell med 4:3-skjerm. Her har det skjedd noe. De nye 21:9-skjermene er rettet mot de som skaper og bruker innhold, og fokuserer på hvordan de to skal bringes sammen.

Trio: Sony kommer med tre nye og lange mobiltelefoner. To rimelige og en dyr. Hvor dyr vet vi ikke ennå. Foto: Odd R. Valmot

Det kan være den nye Sony-sjefen som har påvirket utviklingen. Han mener Sony skal handle om kreativitet og underholdning, men det skal være på et fundament av teknologi. Det nye formatet skal også gjøre at man kan ha en stor skjerm uten at den blir for vanskelig å holde i. Alle de tre telefonene er ganske smale. Selv om skjermene har store mål er telefonene enklere å holde, spesielt om man har små hender.

I motsetning til andre produsenter som prøver å fjerne alt av rammer rundt skjermen, vil ikke Sony kvitte seg med en liten ramme øverst for å få plass til kamera, høyttaler og antenner.

Høy og smal

21:9-formatet er ikke tilfeldig, mener Sony. Det er dette formatet nesten all film skapes i og 70 prosent av filmtitlene som ligger på Netflix er i dette formatet som kan konsumeres over hele skjermen.

Av en eller annen grunn er de fleste musikkvideoer som ligger på YouTube spilt inn i 21:9. Kanskje fordi produsentene har en hemmelig Hollywood-drøm. Ulempen er at de som foretrekker serier får større sorte stolper på sidene. Dessuten vil en så høy skjerm gjøre at man ser mer av innholdet samtidig på en nettside. En annen effekt av det høye formatet som Sony legger vekt på er at det gjør det enkelt å ha to apper oppe samtidig. De har utviklet programvaren i grensesnittet slik at det blir lett å starte flere apper samtidig på flere måter. Trykker man for eksempel lenge på et appikon så starter appen på halve skjermen.

Telefonene kan selvfølgelig også ta opp video i 21:9 og den dyreste modellen kan også filme i 4K HDR.

Flaggskipet

Xperia 1: Den nye Foto: Odd R. Valmot

Sony Xperia 1 er det nye bredformat-flaggskipet. I motsetning til de to mindre og billigere modellene er den ikke helt klar til salg. Den kommer rundt april til en pris som heller ikke er kjent.

Telefonen har, som alle toppmodeller, en OLED-skjerm godt beskyttet med Gorilla Glass 6. Selv om den er på 6,5 tommer er telefonen bare 72 mm bred og lett å holde i. Sony har også tatt grep for å høvle ned tykkelsen. Fjorårsmodellen var over 12 mm tykk med en buet bakside. Nå er det tilbake til flatt og 8,2 mm tykkelse.

Xperia 1 har tre kameraer bak. Alle på 12 MP. Det ene er et 26 mm vidvinkelkamera med optisk stabilisering. Så er det et 52 mm telekamera, altså 2X, også med optisk stabilisering, og til slutt et 16 mm-kamera som de kaller supervidvinkel. Det har ikke optisk stabilisering. Frontkameraet er på 8 MP.

Mer stabil

Sony har ikke hatt optisk stabilisering før, men heller utviklet digital stabilisering. Nå slår de sammen begge teknologiene når man filmer for å lage svært stabil video. Visstnok skal de ha tappet hodene til utviklerne i filmdivisjonen som driver med proffopptak for å utvikle programvaren.

Sony er en trofast kunde hos Qualcomm og det sitter den nye topp-prosessoren Snapdragon 855 i telefonen. Den får assistanse av 6 GB RAM, mens det faste lagringsminnet er på 128 GB. Telefonen har også plass til microSD-kort på inntil 512 GB.

Råkjøring i bredformat: Mye blir bedre på brede skjermer. Sony samler støtte fra mange spillprodusenter for det nye skjermformatet. Foto: Odd R. Valmot

Batteriet er på 3,3 Ah. Det kunne med fordel vært litt større, men den nye prosessoren skal hjelpe til med å redusere forbruket. I tillegg har Sony alltid vært god til å utvikle programvare som sparer på strømmen. Den støtter Googles standard for hurtiglading, men den kan ikke lades trådløst.

Etter å ha vært først med fingeravtrykksensor på siden forlot de det til fordel for å ha sensoren på baksiden. Nå er den tilbake igjen på siden, men den gjør ikke tjeneste som startknapp. Det er en egen knapp til det. I tillegg finner vi Sonys dedikerte knapp til kameraet. Den skulle vi gjerne sett andre produsenter kopierte.

Avansert videoredigering: Sony Mobile har fått hjelp av de profesjonelle filmspesialistene i konserntet til å lage programvare. Foto: Odd R. Valmot

Sony har også tappet hodene til de profesjonelle lydingeniørene sine og telefonen har støtte for Dolby Atmos, Hi-Res audio og stereo lydopptak.

Billigmodellene

Sony kommer også med to rimelige modeller, men også de får også ganske svære skjermer, dog med LCD-teknologi.

Den billigste er Xperia 10, som kommer i butikkene med en 6-tommers skjerm. Telefonen er bare 68 mm bred og 8,4 mm tykk.

RImelige: De to rimeligste mobilene har bakside av plast. Kanskje ikke like lekkert, men bedre å holde i og uknuselig burde væer et poeng. Foto: Odd R. Valmot

Den vil få to kameraer bak. Et på 13 MP som hovedkamera og et på 5 MP som brukes til 3D-informasjon for å lage bokeh-effekter.

Her finner vi en Qualcomm Snapdragon 630, 3 GB RAM og 64 GB lagringsminne, strømforsynt av et 2,85 Ah batteri. Her er det også plass til microSD-kort på inntil 512 GB.

Xperia 10 vil koste 3490 kroner.

Den 500 kroner dyrere Xperia 10 Plus har en 6,5 tommer stor skjerm, et batteri på 3 Ah og litt mer avanserte kamera. Et hovedkamera på 12 MP og et zoomkamera på 8 MP. Det brukes også til å lage bokeh-effekter

Begge de rimelige modellene vil støtte hurtiglading.

