IBM bytter hovedkontor etter 31 år i Akershus. Dermed må 700 ansatte belage seg på å reise kollektivt

IBM har nettopp signert leieavtale med Skanska og Entra om å leie 7 000 kvadratmeter i det nye Sundtkvartalet som ligger på Tøyen i Oslo. Dermed får rundt 700 ansatte nytt arbeidssted i løpet av høsten 2017.

Selskapet ønsker å samlokalisere lokalene på Kolbotn og Skøyen.

– Vi har overtatt en del mennesker gjennom aktivitetene våre i Norge. Blant annet gjennom avtalen med Evry. Når vi samlokaliserer oss på ett sted får vi mulighet til å bygge en felles og sterk kvalitetsstruktur, samtidig som vi kommer nærmere våre kunder og partnere, sier kommunikasjonsdirektør Otto Backer Solberg i IBM Norge til digi.no.

7 000 kvadratmeter på Tøyen

Dermed flytter selskapet inn med teknologiselskaper som Knowit og Tidal.

Skanska har selv valgt å flytte hovedkontoret sitt fra Skillebekk til Sundtkvartalet, og vil også legge beslag på rundt 7 000 kvadratmeter av næringsbygget.

Når IBM flytter inn vil de ansatte kunne boltre seg på rundt 25 prosent av hele kapasiteten til næringsbygget på 28 300 kvadratmeter. Ifølge Skanska består kontoretasjene av store, fleksible plan med god takhøyde og store vindusflater.

19 millioner i året

– Dette har vært en veldig god prosess, og vi har hele tiden vært åpne på at vi skal flytte. Vi har vurdert flere alternativer, og redegjorde for det valget til stor applaus fra de ansatte i forrige uke, sier Backer Solberg.

Ifølge Finansavisen kommer IT-giganten til å betale rundt 2 500 kroner per kvadratmeter næringsareal. Dermed må IBM ut med nærmere 19 millioner kroner i årlige leieutgifter.

Otto Backer Solberg bekrefter flyttingen av IBM Norge. Nå skal selskapet få en ny start i freshe lokaler i Oslo sentrum. – Dette blir veldig bra! Foto: Digi.no

– Det er ikke ofte at så store kunder flytter på seg og vi er veldig glad for å få et selskap av IBMs kaliber i porteføljen, sier administrerende direktør Arve Regland i Entra til Finansavisen.

Åpent landskap for alle ansatte

Leieavtalen sørger for at IT-giganten kommer til å få sitt faste tilholdssted på Tøyen ti år frem i tid.

IBM-direktør Arne Norheim flytter dermed ut av direktørkontoret han har hatt som sitt faste tilholdssted siden en gang på 80-tallet og ut i åpent landskap sammen med resten av de ansatte.

– Flyttingen av IBMs hovedkontor bærer bud om en ny tid for selskapet i Norge, sier Norheim til Finansavisen.

Ikke egne parkeringsmuligheter for de ansatte

Selv om IBM har hatt sitt hovedkontor på Kolbotn gjennom 31 år, er det ikke vemodig å flytte til Oslo sentrum, ifølge kommunikasjonsdirektøren.

Backer Solberg forteller at IBM har ansatte boende i hele østlandsområdet.

I Sundtkvartalet vil de ansatte bare få tilgang på sykkelparkering i stedet for normale parkeringsfasiliteter. Dermed presses flere ansatte nå over til å reise kollektivt.

– Vi har ikke lagt opp til at de ansatte skal ta bil til jobben. Det er et godt utbygd kollektivtilbud i Oslo som vi ønsker at våre ansatte skal benytte seg av. Det nye kontoret ligger bare fem minutters gange fra nærmeste T-banestasjon, argumenterer han.