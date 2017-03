IBM fikk patent på «out-of-office» etter syv års behandling

Ingen vinner flere patenter enn IBM. Slik har det vært i en mannsalder.

Nå får imidlertid selskapet oppmerksomhet for noe annet enn omfanget. De har fått innvilget patent på en «oppfinnelse» beskrevet som et out-of-office epostsystem.

Patentet har den tvilsomme æren av å bli stemplet som månedens duste-patent av Electronic Frontier Foundation (EFF).

Den ideelle organisasjonen har i flere år hengt ut patenter de mener ikke har livets rett. I kunngjøringen får det amerikanske patentkontoret høre det.

– De er så ute av kontakt med virkeligheten at de brukte årevis på behandling av denne patentsøknaden, uten noen gang å ha vurdert eksisterende programvare, skriver EFF.

Gammelt nytt

Begrepet out-of-office og tilhørende funksjonalitet med automatiske svar, for å opplyse at mottakeren ikke er tilgjengelig en angitt tidsperiode, burde være kjent for de fleste.

Også i flere tiår før en januardag i 2010, da IBMs advokater sendte inn sin patentsøknad for vurdering.

EFF har funnet en rekke eldre eksempler, blant annet et historisk tilbakeblikk der Microsoft forklarer at slik funksjonalitet fantes allerede på 1980-tallet under Xenix. Det er en forlengst glemt Unix-klone og forløper til Microsoft Exchange.

I kjølvannet av kåringen har IBM bestemt seg for å si ifra seg rettighetene til patentet. Det melder teknologinettstedet Ars Technica.