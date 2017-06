IBM og SAP vant kjempeoppdrag for Norges nest største helseforetak

Det er store penger i spill når Norges nest største helseforetak med 28.000 ansatte skal bytte økonomi- og logistikksystem.

Helse Vest har etter en lengre prosess valgt IBM og SAP som leverandører. Avtalen har en verdi på 350 millioner kroner.

5 200 brukere

5 200 brukere vil ha tilgang til SAP HANA-løsningen som skal gi de sykehusansatte tilgang til lagerbeholdning i sanntid.

– Det kommer sykehusbrukene til gode. IBM og SAP er veldig stolte over å bli valgt. Prosjektet blir lagt merke til i IBM internasjonalt, sier leder for konsulentenheten Anne-Sofie Risåsen i IBM Norge til digi.no.

Dette skal være et av de største HANA-prosjektene i Norge.

Kontraktsperioden starter omgående og gjelder for inntil 10 år framover.

Designet egne servere

Foruten programvare og løsninger gjelder leveransen også forvaltning, drift og vedlikehold.

IBM skal levere infrastruktur med Power 8-servere til systemet som skal driftes hos Helse Vest, helseregionen med omtrent 1 million mennesker som pasientgrunnlag.

Driftstart er satt til 1. januar 2019.

IBM vil ha rundt 50 konsulenter jobbende på prosjektet frem til da, deretter vil selskapet skalere ned ressursbruken når systemet går i drift.

– I oppstartsfasen legger vi ned store ressurser. Naturlig nok blir det lavere ressursbruk for oss når vi går over i drift og forvaltning av systemet. Serverne er spesielt designet for dette prosjektet, sier Risåsen.

Moderne økonomisystem

SAP stiller med sitt ERP-system av typen S/4 Hana, som leverandørene opplyser at vil være et vesentlig element i prosjektet. Dette er et såkalt «in-memory» forretningssystem. Det betyr at alle data blir håndtert og behandlet i minnet.

– Dette gir Helse Vest en svært moderne infrastrukturplattform, som gir mulighet for sanntidsanalyser, sier sjef for SAP i Norge, Stefano Holguin i en pressemelding.

Frigjøring av tid og ressurser og bedre pasientbehandling og helsetjenester er noe av det han mener anskaffelsen vil bidra til.

Accenture er blant de tapende parter i anbudskonkurransen. De forsøkte å selge inn en Oracle-basert løsning. Accenture ønsket ikke å gi en kommentar om det tapte anbudet til digi.no.