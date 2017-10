IBM overrasker med varsel om helt ny versjon av Notes og Domino

Lotus og Domino har knapt vært fornyet siden IBM lanserte versjon 9.0 tilbake i 2013. Fremtiden til de tilårskomne produktene har lenge virket noe uklar.

Ikke desto mindre blir nyheten om en flunkende ny utgave mottatt som litt av en overraskelse.

Versjon 10 med kodenavn «Project Sapphire» skal være klar i løpet av 2018. IBM varsler en langsiktig investering i form av et strategisk samarbeid med indiske HCL Technologies.

HCL overtar all utvikling og videreutvikling av Domino-plattformen, samt også produktene Sametime og Verse, mens IBM skal fortsette med salg, lisensiering og støtte.

Slik skal de ivareta kontinuiteten og sørge for å unngå avbrudd i kunderelasjonene, ifølge kunngjøringen.

Partene varsler samtidig Domino 2025 Jam som et ennå ikke tidfestet arrangement med workshops i utvalgte byer og nettbasert samling. Her skal det bli mulig å bidra til å forme fremtidsplanene.

Gledelig overrasket

Dette betyr at plattformen ikke er død, noe mange har hørt om siden 2002. Det betyr også at det ikke blir noen forandring for kundene eller IBM-partnere, skriver den norske brukergruppen ISBG (IBM Samhandling Brukergruppe) i et innlegg.

De kaller kunngjøringen en gledelig overraskelse. Brukergruppen har også sammenfattet en liste over hva de kan se fram til.

Domino vil nå støtte Mail-klienten for Mac, slik som de allerede gjør med Outlook ved hjelp av Exchange ActiveSync.

Utviklingen av Domino-plattformen vil gjøre plattformen mer åpen og lettere å integrere med andre plattformer og løsninger.

IBM vil holde jams (som de kaller Domino 2025) hvor man kan komme med ideer og tanker rundt framtiden til Notes/Domino.

IBM Champions og brukergruppene vil bli mye mer involvert i framtiden.

Think-konferansen (som erstatter Lotusphere/Connect) vil ha mer Notes/Domino enn mange har fryktet.

