IBMs toppsjef går av – varsler en ny æra

Virginia «Ginni» Rometty skrev seg i 2012 inn i historiebøkene som IBMs første kvinnelige toppsjef. Senere samme år tok hun også over som styreleder.

Nå er tiden kommet for neste tronskifte.

Arvind Krishna (57) er utpekt til hennes etterfølger. Han er amerikansk ingeniør med doktorgrad i elektro- og datateknikk, men er født og oppvokst i India.

Indisk-amerikanske Arvind Krishna (57) er utpekt til IBMs 10. toppsjef gjennom tidene. Han beskrives som en strålende teknolog, og er medforfatter på 15 innvilgede patenter. Foto: John O'Boyle/IBM

Krishna tiltrår den 6. april. Han blir IBMs 10. toppsjef siden starten i 1911, og den første i rollen som har emigrert til USA.

Lederbyttet virker gjennomtenkt og signaliserer kontinuitet. Krishna gis opprykk fra stillingen som IBM-direktør med øverste ansvar for nettsky og kognitiv programvare («Watson»).

Han er blant hovedarkitektene bak oppkjøpet av Red Hat i 2018 for nærmere 300 milliarder kroner – omtrent et femtedels norsk statsbudsjett, IBMs suverent største overtakelse noensinne.

– En briljant teknolog

Alt dette er meget sentralt i strategien Ginni har stått for. I jakten på fornyelse har hennes «strategiske imperativer» handlet om satsing på nyere områder, og med bedre marginer og vekstpotensial enn det tradisjonelle maskinvaresalget.

– Arvind er den rette konsernsjefen for en ny æra i IBM, sier Rometty i en kunngjøring.

Videre beskriver hun etterfølgeren som en briljant teknolog, som har spilt en betydelig rolle i utviklingen av IBMs nøkkelteknologier som kunstig intelligens, nettsky, kvantedatamaskiner og blokkjede.

– Han er også en ypperlig operativ leder, som er i stand til å vinne i dag, samtidig som han bygger morgendagens virksomhet, lyder skussmålet fra den avtroppende konsernsjefen.

Ginni fortsetter i rollen som styreleder ut året, da hun etter planen går av med pensjon etter nærmere 40 års fartstid i selskapet.

Markedet ser ut til å like nyheten. Etter at tronskiftet ble kunngjort har IBMs aksjekurs steget med drøyt 4,5 prosent på New York-børsen.

Under hennes ledelse har «Store blå» gjennomført i alt 65 oppkjøp, med overtakelsen av Red Hat som den soleklart mest oppsiktsvekkende.

Omstillingen har vært regnet som helt avgjørende, spesielt for å prøve å ta igjen forspranget til konkurrentene innen nettsky.

Nesten halvert

Rometty overlater riktignok et IBM som er mindre enn da hun selv tok over for snart ni år siden. «Store Blå» hadde på det tidspunktet en markedsverdi på mer enn 200 milliarder dollar og en årsomsetning på over 100 milliarder dollar.

Siden har verdien falt om lag 40 prosent. Selskapets årsregnskap for 2019 viser en omsetning på 77,1 milliarder dollar.

Dette i ganske sterk kontrast til verdiene Romettys forgjenger Sam Palmisano klarte å levere til aksjonærene i sin æra som toppsjef (2002-2012), da han hevet IBMs markedsverdi med 85 milliarder dollar.