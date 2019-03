Alle vanlige nettlesere har implementert det som kalles for Same-Origin Policy (SOP), som innebærer at skript som er inkludert i én webside kun kan få tilgang i en annen webside, når begge er åpnet i den samme nettleseren, og dersom begge websider har samme opprinnelse. Dette betyr at begge må være levert via samme protokoll, vert og nettverksport.