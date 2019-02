Ice klar med 5G-nett i flere byområder i Norge

Ice opplyser at de allerede har rundt 1.000 5G-klare basestasjoner på plass.

– Ice bidrar med dette til at Norge går i front med en rask utvikling og utrulling av mobilnett som er klar for 5G, noe som også bidrar til å sikre den helt nødvendige konkurransen i markedet. Ice bygger nå et helt nytt mobilnett som er forberedt for 5G, sammen med Nokia, en av verdens ledende leverandører av mobilteknologi, sier konsernsjef Eivind Helgaker i Ice Group.

Ti byer

Han understreker at selskapet fortsetter å investere i og utvide sitt nasjonale 4G-nettverk, samtidig som de forbereder seg på neste generasjon mobilteknologi.

5G-nettet er fortsatt ikke kommersielt tilgjengelig i Norge. Foreløpig er det Stor-Oslo, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim som er klargjort for 5G.

Mobilnettet er basert på finske Nokias radioteknologi AirScale.

– 5G kommer ikke snart – det er her allerede. Med utplasseringen av Nokias 5G-klare radio- og skybasert kjernenetteknologi, så gjør Ice et stort skritt mot 5G. Sammen er vi klare til å frigjøre den kraften 5G representerer, sier Pekka Sundström, kundeansvarlig for Norden & Baltikum i Nokia.

Telenor-test i Elverum

Samtidig kunngjør Telenor at selskapets andre testnett for 5G i Norge åpnes i Elverum i løpet av sommeren, skriver Tek.no . Nettet skal baseres på teknologi og utstyr fra svenske Ericsson.

Nylig ble det kjent at Telenors nye testnett i Danmark åpnes uten kinesiske Huawei på laget. Også her er det konkurrenten Noka som skal bidra med AirScale-teknologien.

Det er også Nokia som skal stå for kjernenettet i hele Skandinavia, med bistand fra Ericsson enkelte steder. I løpet av året blir det klart hvilket selskap som skal levere selve aksessnettet. Huawei står for utstyret i radioaksessnettet for 4G i dag, men det er usikkert om den kontroversielle kinesiske leverandøren blir med videre.

– Ingen beviser

USAs president Donald Trumps administrasjon har de siste månedene jobbet stadig mer intenst med å blokkere Huawei fra 5G-utbygging i en rekke land. Trump-administrasjonen har stått fast på at Huawei utgjør en sikkerhetsrisiko og har oppfordret allierte til å unngå det kinesiske mobilselskapet i utbyggingen av sine 5G-nett.

Huaweis styreformann Guo Ping avviste tirsdag alle beskyldninger om at selskapets 5G-nett kan benyttes som et verktøy for kinesisk spionasje, melder nyhetsbyrået AFP.

– Det finnes ingen beviser for de amerikanske sikkerhetsanklagene mot vårt 5G-nett. Ingen, hevdet Guo Ping under mobilindustriens årlige konferanse i Barcelona tirsdag.