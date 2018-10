Ice-kunder sliter over hele landet: Får ikke ringt eller koblet opp til internett

Ice opplever store problemer tirsdag ettermiddag. Kunder melder om at mobil og trådløst bredbånd skal være nede over store deler av Norge.

Kunder skal hverken får ringt eller koblet seg opp til internett.

digi.no fikk første tips om at teleselskapet slet med nettverket rundt klokken 13.

Ice skriver at de jobber på hardt for å rette problemene i nettverket som skaper ustabilitet for tjenestene.

– Vi jobber på spreng med å løse dette og beklager ulempen dette medfører, skriver selskapet på Facebook.

digi.no har prøvd å oppnå kontakt med Ice uten hell.