Ice lanserer «datarulling» også for bedriftskundene

Mobiloperatøren Ice har annonsert at de fra og med april vil la selskapets bedriftskunder ta med seg det de har igjen av datakvoten til neste måned, eller «datarulling», som de kaller det.

Ice-sjef Eivind Helgaker. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Ice var først i forbrukermarkedet med å introdusere muligheten til å ta med seg «ubrukte data», og senere har alle de store mobiloperatørene fulgt etter i forbrukermarkedet. Ordningen med datarulling har imidlertid ikke vært tilgjengelig på bedriftsabonnementene før nå.

– Vi har lenge sagt at vi skal utfordre det tradisjonelle telekommarkedet. Vi endret privatmarkedet til kundenes beste da vi lanserte datarulling i begynnelsen av februar. Nå gjør vi det samme for bedrifter over hele landet. Det blir interessant å se om resten av bransjen følger etter også denne gangen, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i ice.net i en pressemelding.

Helgaker skriver at bedriftskundene skal få det de betaler for, og at det er årsaken til at de nå har valgt å innføre datarulling også for disse kundene. Tilbudet gjelder for alle nye og eksisterende bedriftskunder med abonnement for mobiltelefon eller for mobilt bredbånd, fra og med april.

Telenor og Telia: – Ingen planer

I forbrukermarkedet var konkurrentene ganske kjappe med å følge etter Ice, og spørsmålet er om ikke dette også kommer til å skje i bedriftsmarkedet.

Kommunikasjonssjef Kristine Meek i Telenor skriver imidlertid i en e-post til digi.no at Telenor for øyeblikket ikke har noen planer om å innføre datarulling i bedriftsmarkedet.

Heller ikke Telia har planer om å tilby dette.

– I første omgang gjelder Data Rollover fra Telia mobilabonnementene til våre privatkunder. Vi vurderer kontinuerlig sammensetningen av tilbud i markedet og hvilke tjenester og løsninger som skal få tilbud som Data Rollover, sier sjef for bedriftsmarkedet i Telia, Kristian Renaas.

Kristian Renaas i Telia. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Renaas sier imidlertid at han ikke kan utelukke muligheten for at dette kan komme senere.

Chess slår Ice med én måned

De eneste av Ice sine konkurrenter som etter det digi.no erfarer kan tilby datarulling også for bedrifter er Chess. Selskapet selger primært abonnementer til forbrukermarkedet, men tilbyr de samme abonnementene også for bedrifter, men uten mulighet for mobil sentralbordløsning. Fra og med 1. mars lanserer Chess det de kaller «Din Data», som lar brukerne ta med data fra en måned til en annen.

– Ja, bedriftskunder vil også, på samme måte som privatkunder, få datarulling fra 1. mars. Det er de samme prisplanene vi har tilgjengelig for både privat- og bedriftskunder, så det er ingen forskjell i vilkår og egenskaper, sier Geir Vikane i Chess til digi.no.

