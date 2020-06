ID-porten fikk trøbbel med høy trafikk: Det ga problemer med å sjekke årets skattemelding

Det er problemer med å sjekke skatteoppgjøret mandag morgen. 2,2 millioner lønnstakere og pensjonister får i dag melding om at oppgjøret er klart.

Forsøk på innlogging hos Skatteetaten gir i skrivende en hard feilmelding hvor det står «404 File not found».

En foreløpig melding hos Digitaliseringsdirektoratet viser at utfordringen ligger hos dem, det vil si statens felles innloggingsportal ID-porten.

ID-porten gir oss følgende feilmelding, en lang tekststreng og ingen forståelig ventetidsplakat, klokken 10.20 mandag formiddag. Skjermbilde: digi.no

Det bekrefter direktorets pressekontakt overfor digi.no. Feilsituasjonen skal ha oppstått rett etter klokken 9 i morges.

– Vi hadde mye trafikk her på morgenen fra klokken 09.07. Det har vært ustabilitet i ID-porten. Teknikerne våre sier at vi jobber med saken. Det forventes at det skal gå seg til i løpet av kort tid, sier pressekontakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet.

10.15 gir han oss en oppdatering per SMS, hvor det blir opplyst at problemet skal være løst.

– Problemet skal være løst, men pågangen gjør at noen brukere fortsatt vil møte venteplakat, skriver Kvistad.

Delt opp i bolker

I år har skattemyndighetene porsjonert ut meldingene om å sjekke oppgjøret. Noen lønnstakere og pensjonister fikk skatteoppgjøret sitt allerede i april.

En løpende utrulling har sørget for at snaut to millioner har fått såkalt tidlig skatteoppgjør.

Resten, og det store slippet er i dag, mandag 22. juni. Dette gjelder blant annet alle som har fått restskatt, de som har levert skatteopplysninger i gammelt format, eller på papir, samt de som ikke leverte skattemeldingen.

Ingen som fikk restskatt fikk tidlig oppgjør, får digi.no opplyst av Skatteetaten. Det er også lagt opp til at meldingene om skatteoppgjør skal fortsette løpende fra 12. august til 21. oktober, kan vi lese på nettsidene til Skatteetaten.

Hva som gikk galt med ID-porten, som normalt skal være skalert for oppgaven, er foreløpig uklart. Det er for tidlig å si noe om årsak, ifølge Digitaliseringsdirektoratet.