Ikke fått Android 12 ennå? Snart kommer det en enda nyere versjon

Bare drøyt tre uker etter at Google lanserte Android 12, snakker selskapet om en ny versjon som skal komme tidlig på nyåret. Denne har fått navnet Android 12L og er nå tilgjengelig i en forhåndsvisning for utviklere.

Om du knapt har fordøyd nyheten om Android 12 og ennå ikke har sett snurten av den, selv om du har en relativt nye Android-enhet, er du ikke alene. Android 12 er foreløpig bare tilgjengelig for noen svært få enheter, inkludert Google Pixel 3 og nyere. Men ifølge Google skal i alle fall en del enheter fra Samsung, Oneplus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo og Xiaomi legges til listen innen utgangen av året.

Mest for store skjermer

Android 12L vil ikke komme i veien for dette. Det dreier seg om funksjonsoppdatering som er særlig beregnet for nettbrett og brettemobiler, i tillegg til enheter med ChromeOS. L-en står for «large». Målet med denne versjonen er å tilpasse operativsystemet bedre til slike enheter, men også å gjøre det enklere for utviklere å tilpasse appene sine til enheter med større skjermer.

Det skal også gjøres endringer i Google Play, slik at det blir enklere for brukerne å finne apper som er optimalisert for store skjermer. En skulle nesten tro at slike enheter er noe nytt.

I Android 12L er det gjort endringer i brukersnittelementer som varsler, hurtiginnstillinger, låseskjermer og annet, slik at de passer bedre på skjermer over en viss størrelse. På skjermer med minst 600 dp vil det tas i bruk en layout med to kolonner og en oppgavelinje nederst.

På oppgavelinjen vises appene som kjøres. En app som i utgangspunktet vises på hele skjermen, kan fra oppgavelinjen trekkes over til den ene delen av skjermen for å frigjøre den andre delen til en annen app.

Apper som ikke er optimalisert for større skjermer, vil i Android 12L vises i en forbedret «letterboxing»-modus.

Også for mobiler

Til tross for at alt Google har fortalt om Android 12L til nå, har handlet om enheter med større skjermer, skal denne Android-versjonen også tilbys til mobiltelefoner. På disse enhetene vil ikke de nevnte nyhetene være synlige, og Google holder foreløpig kortene tett til brystet angående ny funksjonalitet i Android 12L som også skal gjelde mobiler med mer ordinær skjermstørrelse.

Android 12L vil bli tilgjengelig for en ny bølge av nettbrett og brettemobiler som kommer på markedet i 2022, men det er mer uklart om den vil bli rullet bredt ut som en oppdatering til Android 12 på eldre enheter. Google nevner samtidig at den vil bli tilgjengelig for testing på enheter som Lenovo P12 Pro og Pixel-familien etter hvert. I første omgang er det emulatoren som gjelder.