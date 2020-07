Ikke raskere – men likevel bedre: Intel introduserer Thunderbolt 4

Intel har gått ut med flere detaljer om den kommende Thunderbolt 4-standarden. Men selv om det er mye nytt, får vi ikke noen enorme ytelsesforbedringer, slik vi gjerne har blitt vant med hver gang det lanseres en ny tilkoblingsstandard. Mens forgjengeren Thunderbolt 3 doblet den maksimale overføringshastigheten fra 20 til 40 Gbit/s, har Thunderbolt 4 fortsatt en makshastighet på 40 Gbit/s.

Den nye standarden har imidlertid en rekke andre forbedringer, hvor det kanskje viktigste er at er at minimumskravene for å kunne bruke Thunderbolt 4-betegnelsen er økt ganske betydelig.

Mens Thunderbolt 3 kun krevde at det skulle være mulig å koble til én 4K-skjerm, er det nå et krav at en Thunderbolt 4-sertifisert PC skal kunne brukes med minst to 4K-skjermer – eventuelt én 8K-skjerm.

En PC med Thunderbolt 4 må også støtte PCIe-hastigheter (PCI Express) på 32 Gbit/s, noe som er en dobling sammenlignet med Thunderbolt 3. Det vil gjøre det mulig med eksterne lagringsenheter med en ytelse på opptil 3000 MB/s (megabyte i sekundet).

Støtter USB4

PC-er med Thunderbolt 4 vil benytte USB Type-C-kontakter og også støtte den nye USB4-spesifikasjonen.

I likhet med Thunderbolt 4 har også USB4 en makshastighet på 40 Gbit/s – med den forskjellen at Thunderbolt 4 alltid er 40 Gbit/s, mens USB4 kan være enten 20 eller 40 Gbit/s.

Intel har laget denne oversikten over minimumskravene for Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4, USB3 og Displayport. Illustrasjon: Inte

Alle Thunderbolt 4-PC-er vil støtte USB4, men ikke nødvendigvis motsatt. Thunderbolt 4 og USB4 vil imidlertid ifølge Intel bruke den samme underliggende protokoll-spesifikasjonen for å forbedre kompatibiliteten med USB-C-baserte produkter.

Dokkingstasjoner med flere Thunderbolt-porter

For å få Thunderbolt 4-sertifisering må PC-en støtte dokkingstasjoner med opptil fire Thunderbolt-porter (opp fra to i Thunderbolt 3), og minst én av Thunderbolt-portene i PC-en må fungere som ladeport.

Du kan altså ha én kabel som går fra PC-en til en Thunderbolt 4-portreplikator som er koblet til strømadapter, så lades PC-en via kabelen som er koblet mellom portreplikatoren og PC-en. Til portreplikatoren kan du så koble to 4K-skjermer eller én 8K-skjerm.

Det er et krav at universelle 40 Gbit/s Thunderbolt-kabler skal kunne være opptil 2 meter lange, og neste år kommer også optiske Thunderbolt 4-kabler med lengder fra 5 til 50 meter.

Bedre sikkerhet

Enkelte produsenter av bærbare PC-er har bevisst latt være å inkludere Thunderbolt i sine PC-er ettersom det har kunnet være en sikkerhetsrisiko. Thunderbolt støtter nemlig DMA – altså direkte minnetilgang – og det betyr at det kan være mulig å lese data rett fra PC-ens systemminne (RAM) via Thunderbolt-porten. Dette har blitt demonstrert gjennom blant annet angrepsteknikken Thunderspy, som Digi.no har skrevet om tidligere.

En Microsoft-ansatt har tidligere forklart at dette sikkerhetsproblemet skal være årsaken til at Microsoft ikke støtter Thunderbolt i noen av sine Surface-modeller.

Med Thunderbolt 4 skal sikkerheten ha blitt bedre. Ett av de nye kravene i Thunderbolt 4 er nemlig at Thunderbolt-portene må støtte det som kalles Intel VT-d – «Virtualization Technology for Directed I/O». VT-d skal beskytte mot angrep av typen Thunderspy ved å bruke virtualiseringsteknologi for å gi tilkoblede enheter tilgang til kun godkjente, isolerte områder av PC-ens systemminne. De nyeste versjonene av både Windows 10, MacOS og Linux-kjernen har støtte for VT-d.

Apple lover Thunderbolt 4 i Arm-baserte Mac-er

Intel 8000 ser en serie med kontrollerbrikker for Thunderbolt 4. Foto: Intel Corporation

Thunderbolt ble opprinnelig utviklet av Intel i samarbeid med Apple, og ifølge The Verge bekrefter Apple at de kommer til å fortsette å støtte Thunderbolt i sine Mac-er – også etter at de går bort fra Intel-prosessorer og over til sine egenutviklede Arm-baserte prosessorer.

Om AMD-baserte PC-er får Thunderbolt 4-støtte er noe mer usikkert. De har ikke Thunderbolt i dag, og med krav om støtte for Intels VT-d-teknologi er det kanskje ikke så veldig sannsynlig at vi får se AMD-baserte PC-er med Thunderbolt med det første.

Thunderbolt 4-støtte vil være integrert i neste generasjon Intel-prosessorer fra og med Tiger Lake, som kommer senere i år. Intel kommer også senere i år med en serie med Thunderbolt 4-kontrollere kalt Intel 8000. Denne består av brikker både for PC-produsenter og for produsenter av tilbehør. De første PC-ene med Thunderbolt 4 ventes også i år.