Selv hadde utviklersjef Marianne Tallaksen i NRK egentlig aldri sett for seg at hun skulle gå fra å være utvikler til å bli leder.

– Jeg var på et spor der jeg forsøkte å bli en god utvikler og prøvde å være like god som alle de flinke mennene rundt meg. Det var ikke overvekt av kvinner i miljøet, sier hun.

I ukens podkastepisode av Teknisk sett karriere snakker hun om hvorfor hun ber om at hennes kvinnelige utviklere skal få være i fred, at de ikke skal tilbys lederjobber. Det er nemlig manko på kvinner som jobber som utviklere.

– Jeg vil aldri hindre noen i bli ledere, men skal jeg være egoistisk og tenke på utviklerne, så ønsker vi en god kjønnsbalanse innenfor utviklerfaget. Vi vet det er færre kvinnelig studenter på IT-fagene og ingeniørutdannelsene, sier hun.

Setter i gang en prosess

Da hun ble spurt om å søke lederjobben, satte det i gang en prosess i henne, en prosess som gjorde at hun forlot en karrierevei innen den teknologiske delen av IT-faget. Hun mener ledere bør tenke over dette når de skal rekruttere nye ledere.

– Det var en tillitserklæring å bli spurt, og da får du en boost, sier hun.

Å gå fra å jobbe med koding til å ta på seg lederoppgaver, måtte hun sørge over, selv om hun trives i lederjobben.

– Jeg må være interessert i teknologi på et mer strategisk nivå og mer overordnet. Man blir på et mer buzzword-nivå enn å kunne gå inn i en teknisk diskusjon, sier hun.

Tallaksen vil vise unge kvinner at det er mulig å ha en teknisk karrierevei innen IT og at det ikke bare er lederjobber som er gode karrieremål.

Trenger kompetanseløft innen IT-sikkerhet

I episoden snakker vi også om hva en utvikler i NRK gjør og om hvordan få IT-sikkerhet høyere opp på agendaen i Norge.

IT-sikkerhet tror Tallaksen at er et kompetanseområde som vil bli et kriterium i rekruttering av utviklere.

– Det vil seile opp som et større fokusområde, sier hun.

Hun opplever at det er et kompetansehull i Norge generelt på området.

– Vi trenger et kompetanseløft i hele bransjen – og også avmystifisere IT-sikkerhet, sier hun.

Hør episoden i nettspilleren øverst i artikkelen eller der du vanligvis lytter til podkaster.

Teknisk sett karriere

– Hvem er du i arbeidslivet?

Kjersti Flugstad Eriksen og Tuva Strøm Johannessen er journalister i Teknisk ukeblads karriereredaksjon og står bak podkasten Teknisk sett karriere. Illustrasjon: Sebastian Hagemo/ Kjersti Magnussen

Det prøver journalistene Kjersti Flugstad Eriksen og Tuva Strøm Johannessen i Teknisk Ukeblads karriereredaksjon å gi dere svar på.

I podkasten Teknisk sett karriere byr de på innsiktsfulle samtaler med spennende gjester om hvordan du kan utvikle deg som menneske i jobbhverdagen. Ny episode slippes hver onsdag.

Her finner du Teknisk sett karriere:

Har du tips til gjester eller har du spørsmål til podkasten? Send oss en e-post!