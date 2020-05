IKT-fag og helsefag får to tredeler av regjeringens 4.000 nye studieplasser

– Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet og ønsket om mer utdanning møter vi nå med 4.000 nye studieplasser allerede til høsten. Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Forutsetningen for å få studieplassene er at de opprettes kommende høst. Studieplassene går til områdene der det er stort behov for kompetanse i årene framover, heter det i pressemeldingen.

IKT-fag (cirka 1.500), helse- og sosialfag (cirka 1.100), juridiske og økonomisk-administrative fag (cirka 800) og lærerutdanning (cirka 550) er de fire fagområdene som tar opp de aller fleste plassene. I tillegg opplyses det om at animasjon, utøvende musikk, film og kunst får om lag 20 studieplasser.

Regjeringen gir også midler til 250 rekrutteringsstillinger.

– I årene som kommer, trenger vi flere smarte hoder som kan finne nye løsninger på nye utfordringer. Nye rekrutteringsstillinger bidrar til at flere får en fot innenfor akademia, og at vi opprettholder den langsiktige forskningsaktiviteten. Det skal også bidra til å bygge fagmiljøene og styrke satsingen på forskningsbasert utdanning, sier Asheim.

Fordelingen av studieplassene er med forbehold om Stortingets behandling av årets revidert nasjonalbudsjett.