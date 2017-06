IKT-Norge frykter bløff fra de borgerlige

I avtalen om revidert nasjonalbudsjett denne uken settes det av ytterligere 14,3 millioner kroner til 250 studieplasser innen IKT. Helårseffekten i 2023 er på 170 millioner kroner.

Totalt har dermed Stortinget for inneværende år vedtatt 750 nye IT-studieplasser for studieåret 2017/2018.

Men IKT-Norge påviste nylig at bare omkring 140 av de 500 studieplassene som ble lovet allerede i budsjettforliket i desember i fjor, faktisk er opprettet.

– Nærmer seg bløff

De nye borgerlige løftene i revidert budsjett imponerer derfor ikke IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid.

– Hva gjør regjeringen for å sikre at dette er plasser det faktisk blir noe av? spør hun, og ber regjeringen rett og slett opprette plassene.

– Dette begynner jo å nærme seg en solid bløff fra regjeringens side, sier Austlid, og anklager de borgerlige for å frata motiverte unge muligheten til å studere IT-fag.

Også Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talskvinne Marianne Aasen mener «det nærmer seg en bløff når man skryter på seg 500 plasser som egentlig er 140.»

– Jeg, og åpenbart flere med meg, opplever rett og slett at regjeringen og deres samarbeidspartier her har skrytt på seg mer enn de egentlig har bevilget penger til, sier hun til NTB.

– Har ikke hele bildet

Da regjeringen nylig fikk kritikk for at de lovede studieplassene ikke er blitt opprettet, mente statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet at det finnes forklaringer på at bare en liten del av de nye plassene er å finne igjen i Samordna opptaks tall.

Års- og masterstudier har lokalt opptak og er ikke en del av statistikken, plassene kan gjemme seg i studier som ikke har IKT i navnet og studiestedene kan ha valgt å bruke pengene over flere år, slik at de kan ha et jevnt opptak av IT-studenter, var blant forklaringene.

Haugstad viser til at de 250 nye studieplassene i revidert budsjett er ordinære plasser.

– Dette er studieplasser tildelt på ordinær måte, det vil si at det i senere budsjettår vil komme midler til nye kull, skriver han i et innlegg i Khrono.