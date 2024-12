Krevde prisavslag for IT-system – retten mener det var deres egen feil at prosjektet strandet Cyviz krevde både erstatning og prisavslag for et IT-system som de mente ga dem mer silopregede prosesser, men Oslo tingrett mener det i stor grad var deres egen feil at IT-prosjektet strandet.

Accigo er et svenskeid konsulenthus med hovedkontor i Stockholm. Selskapet har også kontorer i Oslo. Nå har de vunnet saken der Cyviz saksøkte dem for dårlig håndverk. Foto: Accigo

Gi bort artikkelen Kommenter Martin Braathen Røise 9. des. 2024 - 05:00