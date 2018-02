Ingen kritiske systemer berørt av kyberangrep mot vinter-OL

IT-systemene til OL-arrangørene i Sør-Korea ble angrepet under fredagens åpningsseremoni. Det bekreftet arrangørene to dager senere. Ingen systemer som anses som kritiske for arrangementet, skal ha blitt kompromittert, og alt skal ha fungert igjen lørdag morgen.

Til Reuters forteller en talsmann for arrangørene, Sung Baik-you, at årsaken til problemene er kjent og at dette er noe som skjer hyppig under lekene. Men i samråd med IOC har arrangørene valgt å ikke gå ut med informasjon om hvor angrepet stammet fra.

Måtte tas ned

Angrepene skal ha ført til betydelig nedetid for blant annet det offisielle Pyeongchang 2018-nettstedet under og etter åpningsseremonien. Nedetiden skyldtes at arrangørene valgte å ta ned tjenesten, etter at kyberangrepet førte til at IPTV-tjenesten i det sentrale pressesenteret feilet. Dette skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Russiske myndigheter sa allerede før lekene startet, at enhver anklage som knyttet russiske hackere til angrep på OL-infrastrukturen i Pyeongchang, er grunnløse.

Tidlige tegn

Bakgrunnen for denne uttalelsen er muligens en rapport som McAfee kom med allerede tidlig i januar, hvor det omtales en ondsinnet Word-dokument som ble sendt til en rekke mottakere som er involvert i OL-arrangementet.

Det er ingenting som tyder på at akkurat dette angrepet var vellykket. Russland er ikke nevnt i den aktuelle McAfee-rapporten.

Men ifølge Reuters skal sikkerhetsforskere har i januar ha funnet indikasjoner på at Russland-basert hackere kan ha planlagt angrep mot anti-doping- og OL-organisasjoner som gjengjeldelse etter at Russland ble utestengt fra årets vinterleker.