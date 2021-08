Ingen selger flere smartmobiler i Europa enn Xiaomi

Når en ser listene over de mest solgte smartmobilene i Norge, får en inntrykk av at det nesten bare er Iphone som gjelder her til lands. Noen av plassene på ti-på-topp går til Samsung-mobiler, men alt tyder på at det veldig vanskelig for andre aktører å nå opp, til tross for at flere konkurrerende produsenter leverer enheter som gjør det like bra i tester.

Dette er tydeligvis ikke situasjonen i hele Europa. Strategy Analytics kom mandag med en rapport om det europeiske smartmobilmarkedet i andre kvartal av 2021, og for første gang på svært lenge er det verken Apple eller Samsung som er det mest solgte smartmobilmerket i Europa.

Ny på førsteplassen

I stedet er det kinesiske Xiaomi som for første gang topper listen med en markedsandel på 25,3 prosent og 12,7 millioner leverte enheter. Selv om det også er andre, mindre leverandører som har hatt større prosentvis vekst i det europeiske markedet det siste året, er det ingen som har økt det faktiske antallet leverte enheter like mye som Xiaomi.

Ifølge Strategy Analytics er det særlig i Russland, Ukraina, Spania og Italia at kundene ivrer etter å kjøpe funksjonsrike Xiaomi-mobiler til noe lavere pris enn toppmodellene til Apple og Samsung.

Nedgang for Samsung

Samsung har på sin side hatt en viss nedgang i leveransene i Europa i det siste, men med en markedsandel på 24 prosent er ikke avstanden opp til Xiaomi veldig stor. Ifølge Strategy Analytics har ikke Samsung lykkes med å overta markedsandelene som Huawei mistet.

Apple er derimot på offensiven, men ligger med sine 19,2 prosent markedsandel et stykke bak de to største konkurrentene.

Også Oppo og Realme har opplevd solid vekst det siste året, men er fortsatt relativt små i Europa. Oppo-mobiler har vært tilgjengelige i Norge ganske lenge, mens Realme er et temmelig nytt selskap som har sprunget ut av nettopp Oppo. Det er likevel flere forhandlere i Norge som selger et utvalg av Realme-mobiler.