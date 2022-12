Administrasjonen i Representantenes hus, underhuset i Kongressen i USA, har ifølge Reuters sendt en melding til alle folkevalgte og ansatte om at appen anses som en stor risiko på grunn av flere sikkerhetsproblemer og derfor må slettes fra alle enheter som administreres av «Huset».

Den populære Tiktok-tjenesten eies av kinesiske Bytedance, og blant annet amerikanske myndigheter frykter at brukerdata fra tjenesten kan komme i hendene til det kinesiske regimet. Det skal være mer enn 100 millioner Tiktok-brukere i USA.

Forbudet innføres i forkant av at en ny amerikansk lov skal tre i kraft, der det nedlegges et forbud mot Tiktok på alle føderalt administrerte enheter. Lignende forbud har allerede – helt eller delvis – blitt innført i en rekke av de amerikanske delstatene.

En talskvinne for Tiktok i USA, Brooke Oberwetter, kom like før jul med en presseuttalelse hvor hun sier at selskapet er skuffet over at så mange delstater slutter seg til politikken om å vedta bestemmelser som ifølge Tiktok ikke vil gjøre noe for å forbedre cybersikkerheten i delstatene.

USA er på ingen måte alene om å innføre restriksjoner mot Tiktok. Det er flere år siden India forbød appen helt, sammen med en rekke andre kinesiske apper.