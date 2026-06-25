Abonner
IT-svindel

Innleid IT-ansatt på Stortinget tiltalt for svindel

En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner, skriver VG.

En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en svindelgruppe.
En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en svindelgruppe. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
NTB
25. juni 2026 - 07:44

Ifølge tiltalen pågikk bedrageriet fra mars til juli i 2024 og påførte de fornærmede og banker tap, eller fare for tap, på minst 14 millioner kroner.

Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger.

Ifølge tiltalen har 49 personer blitt lurt av den organiserte kriminelle gruppen til å gi dem tilgang til nettbank eller andre sensitive opplysninger.

Mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, ønsker ikke å kommentere saken.

 

Befolkningen i Iran har nå vært uten internett i snart 900 timer.
Les også:

NetBlocks: Irans internettstenging er den lengste i historien

IT-svindel
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.